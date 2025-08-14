14日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比230円安の4万3140円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万3274.67円に対しては134.67円安。出来高は9877枚だった。



TOPIX先物期近は3082ポイントと前日比16.5ポイント安、TOPIX現物終値比9.91ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 43140 -230 9877

日経225mini 43100 -270 153246

TOPIX先物 3082 -16.5 12664

JPX日経400先物 27765 -185 978

グロース指数先物 777 -1 368

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

