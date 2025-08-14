　14日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比230円安の4万3140円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万3274.67円に対しては134.67円安。出来高は9877枚だった。

　TOPIX先物期近は3082ポイントと前日比16.5ポイント安、TOPIX現物終値比9.91ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43140　　　　　-230　　　　9877
日経225mini 　　　　　　 43100　　　　　-270　　　153246
TOPIX先物 　　　　　　　　3082　　　　 -16.5　　　 12664
JPX日経400先物　　　　　 27765　　　　　-185　　　　 978
グロース指数先物　　　　　 777　　　　　　-1　　　　 368
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース