¡¡¡Ö»¥ËÚµÇ°¡¦£Ç£²¡×¡Ê£±£·Æü¡¢»¥ËÚ¡Ë
¡¡Éü³è¤Ø¤Î½àÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Îºù²Ö¾Þ°ÊÍè¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢È¡´Û¥À¡¼¥È¤ÇºÇ½ª¥ê¥Ï¡£½é¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àÃÓÅº¤òÇØ¤Ë·Ú²÷¤ÊµÓ¼è¤ê¤ÇÎ½ÇÏ¤òÈ´¤µî¤ê¡¢¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï£³ºÐÌÆÇÏÏ©Àþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï£²ÀïÏ¢Â³Ãå³°¤ÎÀ®ÀÓ¡£¤â¤¦Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤Çµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£ÂçºåÇÕ£µÃå¤Î¥Û¥¦¥ª¥¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¤â»¥ËÚ¼Ç¤Ç½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤ÇÉü¸¢¤ò´ü¤¹¡£ºòÇ¯¤Îºù²Ö¾ÞÇÏ¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¿·¥³¥ó¥Ó¤ÎÃÓÅº¤òÇØ¤ËÈ¡´Û¥À¡¼¥È¤ËÅÐ¾ì¡£ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¤Ï¶¯¤á¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿ÀèÆ³Ìò¤Î¥µ¥Þ¡¼¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡Ê£³ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ë¤òÇÏ¤Ê¤ê¤Ç³Ú¡¹¤ÈÈ´¤µî¤ê¡¢£±ÇÏ¿ÈÀèÃå¡£Î½ÇÏ¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¤«¤é¤â¸ª¥à¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤¤òÈ´¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö½é¤ÏÈ¡´Û£×¤Ç¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®²ó¤ê¤Î¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¿¤Ó¿¤Ó¤ÈÁö¤ì¤ë¥³¡¼¥¹¤Ø¡£¼Ç¤ËÆþ¤ì¤ë¥×¥é¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢±«¤¬¹ß¤é¤ºÇÏ¾ì¤¬¹Å¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥À¡¼¥È¤òÁªÂò¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿°È¾å¤Ï¡Ö¡ÊÁ°¤ÎÇÏ¤È¡ËÎ¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î¥¤ì¤Æ¤«¤é¤â¼«Ê¬¤«¤é¥Ï¥ß¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿»þ¤â¤¤¤¤·Á¤ÇÁö¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡ÖÌÆÇÏ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤È¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÌäÂê¤À¤±¡£¤¿¤À¡¢ÌÆÇÏ¤Î£³´§Ï©Àþ¤òÀï¤Ã¤¿ÇÏ¡£ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÉü³è¤Ø¤Î½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡£³ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÁ´¤ÆÇÏ·ô·÷Æâ¤Ç°ÂÄê´¶¤ÏÈ´·²¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Î£²Àï¤Ï¨Ãå¡£ËÜÍè¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ãæ¤Ç¤â£²ÁöÁ°¤ÎÂçºåÇÕ¤ÏÄ¹µ÷Î¥Í¢Á÷¤¬¤³¤¿¤¨¤ÆÎÏ¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢º£²ó¤ÏÌÚÍË¤Ë»¥ËÚ¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¡£
¡¡Ã´Åö¤ÎÅÄÂ¼½õ¼ê¤¬¡ÖÇÏ¼«ÂÎ¤ÏµîÇ¯¤Î½©¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈµÕ½±¤ËÇ³¤¨¤ì¤Ð¡¢ÃÓÅº¤â¡Ö²¿¤È¤«¤³¤³¤Ç¤¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢½©¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£¤Þ¤º¤Ï·ë²Ì¤òµá¤á¤Æ¾è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤Ë¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï£±Ç¯£´¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Î¤ß¤À¡£