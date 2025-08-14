俳優藤木直人（53）と女優のん（32）が初共演することが13日、分かった。

のんが主演するABEMAオリジナルドラマ「MISS KING／ミス・キング」（9月29日午後8時無料配信開始、全8話）でバディを組む。

のんが演じる国見飛鳥は、母とともに天才棋士の父に捨てられる。母と貧しい生活を強いられ、やがて母は亡くなり孤独の身となる。飛鳥を見捨てた父は将棋界で成功を収め、脚光を浴びていた。藤木が演じる藤堂成悟は飛鳥の父に因縁を持つ元棋士で、女性に生活の面倒を見てもらうヒモ男。だが、飛鳥の将棋の才能を見抜き「将棋で復讐（ふくしゅう）しよう」と持ちかける。飛鳥は「女流棋士」ではなく、男性に中に交じって将棋界の頂点に挑む「史上初の女性棋士」を目指す。

藤木は「この作品は、見てもらう人によって自由にメッセージを感じてもらえる作品になったらいいな、と思います。もちろん『過去にとらわれながらも、再び前を向いていく』というテーマはあります。でも、それを無理やり受け取っていただくというよりは『ただ見ていて面白かった』とか『このキャラに共感した』とか、受け取り方は人それぞれでよいかと。働かないヒモのクズ男を支えてくれる彼女に共感する方もいるかもしれないし（笑い）。僕にとっては、この作品は“自分へのご褒美”のような、特別な1本でした。すごく、良い役を演じさせていただきました。少しでも多くの方に届いたらうれしいです」。

のんは「藤木さんと最初にお会いした時、『めっちゃカッコいい！』とテンションが上がりました。たたずまいや表現、しぐさに色気があってしびれました。藤木さんが藤堂のような荒っぽい役を演じられるのも意外で新鮮だったので、藤堂の荒っぽさと藤木さんの色気が合わさってメチャクチャカッコいい役だなと思いました」と話している。