俳優の當真あみ（18）が13日に自身のインスタグラムを更新。夏休みのオフショットを公開した。

「こんばんは。皆さんこの夏はどう過ごしてますか？私は、日本の色んな地域に行って美しい景色や、伝統的な行事やお祭りなどを見たいなと思い、先日、夏休みをいただいて、秋田県の秋田竿燈まつりと青森県の青森ねぶた祭りに行ってきました！竿燈も、ねぶたも間近で見るととても大きく、圧倒されるものでした」と近況を報告。

続けて「しかしそれ以上に感動したのは、この日まで沢山の準備と練習を重ねて来た方達、この日を楽しみに来た人達、お祭りを通して会場にいる人の気持ちがひとつになって生まれた熱気でした。特有の音や掛け声、聞き馴染みは無いはずなのに何故か心地よく感じられて、なんとも言えない不思議で幸せな気持ちになりました。気づけばお祭りが終わっていたと感じるほどに魅入っていました。これからも色んな場所へ自分で行き、自分の目で見て経験出来たらなと思います」とし、ねぶたの山車をアップ。

「最後の花火は長岡花火の写真です。元々行く予定ではなかったのですが、柏崎での花火を思い出し、どうしてもまた花火を見たくなったので、ゆみあちゃんにお願いして日程にねじ込みました笑皆さん、風邪などは引かないよう気をつけて、素敵な夏をお過ごしください」と記した。

フォロワーからは「楽しめていて何より！横顔も美しいあみちゃん」「写真越しに迫力がすごい伝わってきた」「え、秋田来てたの！」などのコメントが寄せられている。