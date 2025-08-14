バイオリニストの高嶋ちさ子（56）が13日までにインスタグラムを更新。次男の姿を公開、反響が寄せられている。

高嶋は「母校『桐朋学園』の夏のセミナーで息子がお世話になりました。親子ともに学ぶ事の多い3日間でした」と明かした。

そして「3人の先生方から、毎日目から鱗のようなアドバイス頂いたり、中には毎日私が口を酸っぱくして言っても聞かない事だったり… 桐朋イズム満載のレッスンに感動しました。レッスン時間を過ぎても、伝えたい事がまだまだある！そんなお気持ちが伝わるレッスンでした」とつづった。

続けて「息子ももう16歳、プロの厳しさを身近にみているので、『プロで食べていくのは難しいだろうから、プロみたいに上手いアマチュアになる』とほざいてます。プロを舐めるなと言いたくなりますが。絶対辞めたくないらしいです」と明かした。

そして「親バカですが、息子のチェロを聴いてる時は至福の時です（上手く弾けてる時だけ）」と明かし、16歳の息子のチェロを背負う後ろ姿や、ハンバーガーを食べる姿などを公開した。

この投稿に「息子さんカッコ良いオーラー出てますね」「長男さーんすくすくイケメンになってるような気がします」「息子さんからイケメンオーラが漂ってるなぁと思いました」「大きくなられていてびっくりいたしました」「チェロを絶対辞めたくな、って言う息子さん、素敵ですね！」などのコメントが寄せられている。