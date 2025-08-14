年収650万円でも「基本給は新卒と4万円差」と嘆く女性　「16年働いてこれか…」

給料は額面だけで満足度が決まるわけではない。年齢相応か、他の社員と比べてどうか等、考えればキリがないだろう。年収の満足感について、複雑な思いが寄せられた。

投稿者の30代女性（東京都／サービス・販売・外食）は自身の年収650万円について、「年収が高い業界ではないので、その中ではもらっていると思う」と一定の納得感を示す反面、次のような不満も明かしている。

「残業規制で年収が50万近く下がり、その分ボーナスが上がるわけでもなく……。手当で月収が高く見えるだけで実際の基本給は新卒と4万も差がないと思うと、16年働いてこれか……と思ってしまう」

16年のキャリアがあっても新卒と大差ない基本給に、やるせない思いを募らせていた。（文：湊真智人）

「自分の能力や仕事内容以上」と語る40代男性も

一方、同じく都内で働く40代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収550万円）も、現在の年収について複雑な胸の内をこう語る。

「勤務地や年齢を考慮すると満足はしていないものの、自分の能力や仕事内容以上に頂けていると思います。残業代は考慮せずに600万円頂けると満足できると思います」

能力には見合っていると納得する一方で、年齢的にはあと50万円欲しいという本音も覗かせた。

