テレビ番組で「石原さとみ似」と紹介されたインフルエンサーの新山桃子（26）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。島根・隠岐島での撮影ショットを投稿した。

背中を大胆に露出した黒のロングワンピース姿で、目の前に広がる海を眺めながら乾杯したり、紺色を基調とした花柄の浴衣姿で夕食を楽しむ様子なども披露した。

別の投稿では6日に出演した「KANSAI COLLECTION 2025 AUTMN＆WINTER」（京セラドーム大阪）に臨む準備を公開した。「関コレ直前駆け込み美容をまとめてみました 本番に合わせて肌も身体も仕上げてくれたスペシャルケアに感謝しています」などとつづり、「関コレ直前 美容スケジュール 7days」と題した動画をアップした。

食欲を抑制する錠剤摂取から始まり、「美容鍼」では頭部、足は「レックスムーサーソックス履いて浮腫み撃退！」とした。また、点滴や「100億水光ペン」と紹介した顔ケアや全身のリンパマッサージ。ピラティスなどの運動も取り入れた。前日には美容室に行き、当日のステージに立ったシーンをまとめた。

ファンやフォロワーからも「美のオーラ全開」「まさにキレカワ」「お美しい〜」「えぐい可愛さ」「浴衣美人」「笑顔の天使」「ハニカミでズキュン」「日本一、いや世界一輝いている」「太陽と月の両方の輝きを感じる」「まじで石原さとみすぎる笑」などのコメントが寄せられた。

新山は福岡県出身。インスタグラムやTikTokの投稿などで人気を博し、今年5月放送のABEMA番組で「石原さとみ似の美女」として出演し、香取慎吾らから大絶賛され注目度がさらに高まった。