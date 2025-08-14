エンゼルスの菊池雄星が花巻東ナインに差し入れ

第107回全国高校野球選手権は、連日甲子園球場で熱戦が繰り広げられている。1回戦を突破した花巻東（岩手）は、同校OBで米大 リーグで活躍するエンゼルスの菊池雄星投手から焼肉の“差し入れ”が届いた事を報告。ファンから「心遣い素晴らしい」「頑張れ後輩たち」といった反響が届いている。

ずらりと並んだ高級焼肉で、2回戦への力を蓄えた。花巻東野球部の公式インスタグラムは、「本校卒業生で、現在メジャーリーグで活躍されている菊池雄星さん（ロサンゼルス・エンゼルス）より甲子園、1回戦の翌日に高級焼肉店に招待して頂き、メンバーと3年生全員に、沢山のお肉をご馳走して頂きました」と記して、菊池から“差し入れ”として招待された焼肉店を訪れる選手たちの写真を投稿した。

続けて「お店は貸し切りにして頂き、沢山の肉をお腹いっぱい食べることができました。本当にありがとうございました！」と記すと、投稿内の動画でも「この焼肉でもらったパワーを糧に絶対勝ちます！」と感謝のメッセージを送っている。現役メジャーリーガーの粋な計らいに、ファンからもコメントが相次いだ。

「素敵！選手の皆さん、いっぱい食べて次も頑張ってください！」

「最高じゃないですか 次の試合もお肉パワーで絶対勝ちます！」

「素晴らしいチームには、その前から素晴らしい先輩方が大勢いらっしゃる！」

「雄星先輩の心遣い素晴らしいです」

「雄星くんの甲子園での涙が忘れられないなぁ」

「頑張れ後輩たち」

「焼肉パワーで悔いのないよう全力で戦ってください！」

花巻東は8日に行われた1回戦で、先発した背番号17を背負う萬谷堅心投手の1失点完投の活躍などで、今春準Vの智弁和歌山に4-1で勝利。15日の2回戦では兵庫県代表の東洋大姫路と対戦する。



（THE ANSWER編集部）