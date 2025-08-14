今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、子猫の後ろ姿。背中だけでも可愛すぎます。

影を真剣に見つめる子猫の後ろ姿はXにて、37万回以上表示。2万いいねを獲得しています。

【写真：小さな子猫が真剣に見つめていたものとは……】

可愛すぎる背中

Xアカウント「まるママ」に投稿されたのは、子猫の後ろ姿。子猫の名前はぴっぴちゃんです。小さい背中も可愛いですが、ぴっぴちゃんが見ている自分のぱやぱやの毛が目立つ「影」も可愛い！自分が動くと影も動く、そんなことを思っているのかもしれません。

ぴっぴちゃんは投稿者さんが職場の敷地内で保護したそうです。推定1ヵ月で、体重は300gだったのだそう。成長して遊び盛りになったぴっぴちゃんは、先住猫のまるちゃんに猫パンチをするなど子猫らしさ全開でじゃれているそうです。仕草も影もかわいいぴっぴちゃんでした。

子猫の背中に「可愛い」の声が続出

ぴっぴちゃんの背中を見たXユーザーたちからは「影まで可愛い！陽の光に照らされてぱやぱやの毛が目立ちますね」「かわちい背中」「ああー影までかわいいねえーーー！！！！」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「まるママ」では、まるちゃんとぴっぴちゃんの日常が投稿されています。

