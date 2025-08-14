40・50代に猛プッシュ！ 超優秀【3COINS】の「再入荷美容グッズ」試してみてーッ！

【3COINS（スリーコインズ）】で、再入荷するほど売れている「美容グッズ」って？ 今回は、大人っぽく上品な目元を演出するアイシャドウパレットや、簡単にアイブロウケアができるセットアイテムなど、メイクやお手入れが苦手……。そんなミドル世代の強い味方になりそうな美容グッズをご紹介します。

大人っぽく上品な目元を演出するアイシャドウパレット

【3COINS】「6色アイシャドウパレット / and us」\550（税込）

ツヤ感・グリッター・マット、異なるテクスチャーを組み合わせたアイシャドウパレット。洗練されたニュアンスカラーで、大人っぽく上品な目元を演出。6色セットになっているので、単色で使ったりグラデーションに仕上げたり、気分やファッションに合わせたアイメイクを楽しめます。チップ & ブラシ付き。

買って後悔なしかも！ 安定感があり描きやすいアイライナー

【3COINS】「リキッドアイライナー / and us」\330（税込）

「程よい重みがある容器とコシのある筆」（公式オンラインストアより）を使用。ブレにくく描きやすいアイライナーは、ユーザーレビュー63件中、59人がこの商品を買ってよかったと満足している大人気商品です。メイク中も目元をケアできる、美容保湿成分入りなのも嬉しいポイント。

コスパ最高かも！ アイブロウケア3点セット

【3COINS】「アイブロウケアセット / and us」\550（税込）

コーム付きの毛抜き・眉ばさみ・大小の刃が付いた2WAYシェーバー。アイブロウケアに必要な3点がセットになった商品。シェーバーで形を整え、ハサミとコームで好きな長さにカット。最後に毛抜きで気になるところを抜けば、アイブロウケアが簡単に完成。今どきの眉に変えたいミドル世代も、このセットアイテムがあれば気軽にトライできそうです。

肌あたりも◎ ふわっとのせてナチュラルに仕上がるブラシ

【3COINS】「パウダーブラシ / and us」\330（税込）

表面にウェーブ加工を施しているのが特徴。ボリューム感たっぷりのブラシで、パウダーをふわっとムラなくのせられて、ナチュラルにカバーできるのが魅力。公式オンラインストアによると「天然毛のような滑らかな肌あたりを再現しています」とのこと。使い心地のよさにもこだわりたいミドル世代にイチオシの商品です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i