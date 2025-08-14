中日４―３巨人（セ・リーグ＝１３日）――中日が逆転勝ちで４カードぶりの勝ち越し。

五回に敵失や上林の適時二塁打などで追いつき、六回にチェイビスが決勝ソロ。巨人は二回以降、決定打を欠いた。

手中に収めたかと思われた勝利投手の権利が、するりと消えた。五回に３点のリードを追いつかれた巨人の田中将は、「最少失点で抑えたかったが、それができずに非常に悔しい投球になってしまった」。自分自身のふがいなさへの怒りを押し殺すように、険しい表情でベンチに座り込んだ。

状況が一変したのは、一死一塁、山本に二ゴロを打たせた場面。併殺を狙った二塁手の門脇が、二塁ベースカバーに入った泉口へ悪送球し、球が左翼方向へ転々とする間に一塁走者が生還した。思わぬ形で失点した直後、上林に適時二塁打を、ボスラーに同点打をそれぞれ許した。

自責点はつかなかったが、この回を終えてベンチに戻る際には、近くを通りかかった門脇に「ごめん」と謝った。「なんとか（ミスを）カバーして抑えたい思いが強かった。絶対にリードを保ったまま、（マウンドを）降りないといけなかった」。六回には救援した菊地が先頭のチェイビスに勝ち越し本塁打を浴び、田中将は「後続の投手に負担をかける形になってしまった」と反省ばかりを口にした。

約３か月ぶりの一軍登板だった７日のヤクルト戦では、六回途中２失点と粘投した。ただ、この試合でも味方の失策からピンチを広げて降板し、４月以来の白星にはあと一歩届かなかった。「（１勝することが）簡単ではないのは分かっているし、それをずっと積み重ねてきている。そこはもう、勝ちを近づける投球をしていかないといけない」。またチャンスは巡ってくるはず。次こそは、あと一歩を乗り越えたい。（井上雄太）

巨人・阿部監督「（阪神との３連戦が始まる）金曜日の試合から、また切り替えてやっていきます」