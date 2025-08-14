松崎しげる、本人役でドラマ出演 「愛のメモリー」を熱唱
俳優の阿部サダヲが主演、松たか子が共演するテレビ朝日系木曜ドラマ『しあわせな結婚』（毎週木曜 後9：00）の第5話が、きょう14日に放送される。同回に歌手の松崎しげるが本人役で登場することが解禁された。
本人役でドラマ出演を果たした松崎しげる
本作は、脚本家・大石静氏がNHK大河ドラマ『光る君へ』以来初の連続ドラマを手がけ、夫婦の愛を問う令和のホームドラマ。松と阿部は、映画『ジヌよさらば〜かむろば村へ〜』（2015年）以来、10年ぶりとなる夫婦役で“マリッジ・サスペンス”という新境地に挑む。
松崎は、原田幸太郎（阿部）がコメンテーターとしてレギュラー出演するワイドショー『ニュースホープ』で、名曲「愛のメモリー」を熱唱。そして名曲を間近で聴いた幸太郎がまさかの大号泣する展開に。幸太郎に一体何があったのか。
【第5話あらすじ】
ついに、これまで胸に秘めてきた過去と向き合う決意を固めた原田ネルラ（松）は、父・鈴木寛（段田安則）のもとへ。「15年前、布勢夕人（玉置玲央）を殺したのは、お父さん？」と、問いかける。すると驚きの表情を浮かべた寛が、突然腹を押さえて苦しみ始める。ネルラは大慌てで叔父の考（岡部たかし）や弟のレオ（板垣李光人）に電話をかけるが、2人とも出ない…。動転したネルラは、思わず自分を見張るため家の前にいた刑事・黒川竜司（杉野遥亮）に助けを求める。
ネルラからの連絡で、寛が搬送された病院に駆けつけた夫・原田幸太郎（阿部）は、なぜか病室にいる黒川に驚く。なぜ自分ではなく、捜査のため執拗に周辺を嗅ぎ回る黒川に助けを求めたのか…嫉妬にも似た感情が湧き上がり、心がグチャグチャになる幸太郎。
モヤモヤしたまま帰宅すると、ネルラが幸太郎に「事件の後の事情聴取で、わたし、ひとつだけ警察にうそをついたの」と語り始める。実は自分と父、2人しか知らない”秘密”があると言う。そんな中、寛が15年前の事件について重い口を開いて…!?
