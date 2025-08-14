リチャードも棒立ち…中日30歳新助っ人の特大V弾に東京ドーム騒然　「すごい選手獲ったな中日」「これは打った方がすごいw」

決勝の3号ソロを放ち、ファンの声援に応える中日・チェイビス(C)産経新聞社

中日は8月13日の巨人戦（東京ドーム）に4-3で競り勝った。同点の6回に、新外国人のマイケル・チェイビスが左翼席上段に決勝の3号ソロ。4位に浮上した。

【動画】リチャードも棒立ち…中日・チェイビスの特大の決勝本塁打をチェック

衝撃的な一発だった。3-3の6回先頭。チェイビスは巨人2番手・菊地大稀の140キロのフォークに反応。見送ればボールと見られるコースだったが、完璧にすくい上げた。

打球は竜党で埋まる左翼席の最上段に着弾。巨人三塁手の砂川リチャードは、後ろすら振り返らず、呆気に取られての棒立ち状態だった。

これを見たファン、視聴者は騒然。SNS上には「パワーが桁外れ」「すごい選手獲ったな中日」「愛されるぞこれは」「神助っ人」「これは打った方がすごいw」「あそこ打たれるのか」と驚きのコメントが相次いだ。

MLB通算42本塁打の実績を誇るチェイビス。内野全般を守れる器用さも併せ持つが、最大の武器は圧倒的なパワーだ。7月31日の巨人戦（バンテリン）での“デビュー戦弾”を含め、これが出場13試合目で3本塁打目。いずれも打った瞬間、それと分かる飛距離を見せつけている。