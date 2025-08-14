リチャードも棒立ち…中日30歳新助っ人の特大V弾に東京ドーム騒然 「すごい選手獲ったな中日」「これは打った方がすごいw」
決勝の3号ソロを放ち、ファンの声援に応える中日・チェイビス(C)産経新聞社
中日は8月13日の巨人戦（東京ドーム）に4-3で競り勝った。同点の6回に、新外国人のマイケル・チェイビスが左翼席上段に決勝の3号ソロ。4位に浮上した。
【動画】リチャードも棒立ち…中日・チェイビスの特大の決勝本塁打をチェック
衝撃的な一発だった。3-3の6回先頭。チェイビスは巨人2番手・菊地大稀の140キロのフォークに反応。見送ればボールと見られるコースだったが、完璧にすくい上げた。
打球は竜党で埋まる左翼席の最上段に着弾。巨人三塁手の砂川リチャードは、後ろすら振り返らず、呆気に取られての棒立ち状態だった。
これを見たファン、視聴者は騒然。SNS上には「パワーが桁外れ」「すごい選手獲ったな中日」「愛されるぞこれは」「神助っ人」「これは打った方がすごいw」「あそこ打たれるのか」と驚きのコメントが相次いだ。
MLB通算42本塁打の実績を誇るチェイビス。内野全般を守れる器用さも併せ持つが、最大の武器は圧倒的なパワーだ。7月31日の巨人戦（バンテリン）での“デビュー戦弾”を含め、これが出場13試合目で3本塁打目。いずれも打った瞬間、それと分かる飛距離を見せつけている。
中日は後半戦での打線の起爆剤となる存在を探していたが、チェイビスはその期待に応えつつある。中継局『BS日テレ』を通じてのヒーローインタビューでは、「ドラゴンズファン、アイシテル」と日本語で感謝を口にして、ビジターの竜党を沸かせた。
8月11日に30歳の誕生日を迎え、脂が乗り切っている新助っ人。チェイビスのバットが描く放物線の数だけ、ドラゴンズの未来は明るくなっていく。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。