£Ê£²Æ£»Þ¡¡£Æ£×ºç¸¶°ÉÂÀ¤¬Á°ÀáÈ¿¾Ê¤·ÆÀÅÀ¤Ë°ÕÍß¡Ö¶¯°ú¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ä£±£¶Æü¡¦¥¢¥¦¥§¡¼·§ËÜÀï
¡¡£Ê£²Æ£»Þ£Í£Ù£Æ£Ã¤Ï£±£³Æü¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¡¦·§ËÜÀï¡Ê£±£¶Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ£»Þ»ÔÆâ¤Ç¸ø³«Îý½¬¡££Æ£×ºç¸¶°ÉÂÀ¡Ê£²£³¡Ë¤¬¡Ö¶¯°ú¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥´¡¼¥ë¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÀÅ²¬»Ô½Ð¿È¤ÇÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹£Ê£Ù¡¢Ì¾¸Å²°£Õ¡½£±£¸¡¢Î©ÀµÂç¤ò·Ð¤Æ£²£´Ç¯¤Ë£Ê£±Ì¾¸Å²°Æþ¤ê¡£º£Ç¯£¶·î¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤¤ÇÆ£»Þ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤À¡£Ãç´Ö¤È¤ÎÏ¢·¸¤â¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£²Æü¤Î»³¸ýÀï¡Ê£²¢¤£²¡Ë¤Ç¤Ï£Ä£ÆÆïËÜÂî³¤¡Ê£²£¹¡Ë¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àá£¹Æü¤Î½©ÅÄÀï¤Ç¤Ï½é¥¹¥¿¥á¥ó¤â·ë²Ì¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¡£¥ê¡¼¥°£µÀïÉé¤±¤Ê¤·¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤³¤½ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«¿È¤Ï¥·¥å¡¼¥È£°¤Ë½ª¤ï¤ê¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î£·ÂÐ£·¤Î¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¹â¤¤¹¶·âÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡££Æ£×¾¾ÌÚ½ÙÇ·²ð¡Ê£²£¸¡Ë¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¼«¿È¤âº¸¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤Æ¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¡ÖÎý½¬¤Ç¥À¥á¤Ê¤é¡ÊÀèÈ¯¤ò¡Ë³°¤µ¤ì¤ë¡£¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£·§ËÜ¤Ï¼éÈ÷¤¬·ø¤¤¤¬¡Ö¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ï¤¬¤»¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¹¶Î¬Ë¡¤â¥¤¥á¡¼¥¸ºÑ¤ß¡£¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡£¡ÊÎ¤¸«¡¡Í´»Ê¡Ë
¡¡¡¡¡»¡Ä£²£°£°£¹¡Á£±£°Ç¯¤ËÆ£»Þ¤ÎÁí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£±¡Ë¤¬£±£°Æü¤ËÂ¾³¦¡££Ê£Æ£Ì¾º³Ê¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¸ùÏ«¼Ô¤ò¡¢¿ÜÆ£ÂçÊå´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤Ï¡ÖÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤ÎÁª¼ê¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡ÖÂè£²¤Î³øËÜÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Èº£¸å¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¡þ°ÜÀÒ¡¡£Æ£×¥Ç¥£¥¢¥Þ¥ó¥«¡¦¥»¥ó¥´¡¼¥ë¡Ê£²£´¡Ë¤¬£Ê£³ÆÊÌÚ£Ó£Ã¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤ò£±£³Æü¡¢È¯É½¡£