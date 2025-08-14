東京世界陸上（９月１３〜２１日、東京・国立競技場）開幕まで１か月となった１３日、スペシャルアンバサダーの俳優・織田裕二（５７）が都内で取材に応じ、「もう１か月前。ドキドキします」と胸を躍らせた。１９９７年から１３大会連続で世陸メインキャスターを務めてきたが、前回の東京大会（９１年）は人気ドラマの「東京ラブストーリー」に出演し、「『カーンチ』とかってやっていた頃。他の人のドラマも見たことがないくらい忙しかった」と振り返る。「人生でスポーツを楽しんで見られる時って少ないと思う。１００メートル走る人って、こんなに速いの？とか生で見るとすごい分かる。ぜひ味わっていただきたい」と現地観戦の醍醐（だいご）味を強調した。

注目は２連覇が懸かる女子やり投げの北口榛花（２７）＝ＪＡＬ＝。「何をするか分からない、おもしろさがある。６投、全部見逃せない。応援の力でもうあと５メートル、３メートルって飛ばさせてあげたい」と心からエールを送った。

世界陸上財団によると、チケットの販売枚数は既に９１年東京大会、０７年大阪大会を超える４２万枚突破で女子やり投げ決勝チケットは完売。「僕もライブをやって満員じゃなかったときはちょっとテンションが下がる。神様お願い。この９日間は“陸上競技晴れ”で」とアンバサダーとしてさらに世陸を盛り上げていく。（手島 莉子）