◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１０日 ▽２回戦 聖隷クリストファー―西日本短大付（１５日・甲子園）

１５日の２回戦で西日本短大付（福岡）と対戦する聖隷クリストファーは１３日、兵庫・西宮市内で調整した。上田一心（いっさ）投手（３年）は、今大会注目左腕のエース高部陸（２年）とともにシート打撃に登板。「（高部に）ピンチが来た時にカバーしてあげられる投球をしたい」と誓った。

西日本短大付は３季連続で甲子園に出場。今春２回戦の山梨学院戦（１１〇５）では、低反発バット導入後センバツ初の１試合２本塁打で８強入りした。今夏の初戦・弘前学院聖愛（青森）戦（４〇３）でも山下航輝捕手（３年）が２ランを放つなど強力打線は健在。「長打を防ぐ意識で準備している」と話した。

高部から慕われ、甲子園を前におそろいの赤いグラブを新調したが、以前の関係は良好とは言えなかった。昨夏の県準Ｖを支えたのは、救援で結果を出した高部。秋には高部が背番号１をつけ、嫉妬にも似た感情が「ピークに達していた」と明かす。結果を求める焦りから空回りも生んだ。

冬に上村敏正監督（６８）から話があり、自身を高めることが先決と反省。その姿勢が春の好投につながった。「自分が投げて勝ちたい」と本音も口にしたが、試合中はベンチ前列で高部を鼓舞する。指揮官も「上田もいますが（高部と）２人でどれだけ抑えるかが聖隷」と、二枚看板の存在を強調している。

勝てば１７日に花巻東（岩手）と東洋大姫路（兵庫）の勝者と対戦。今後は決勝まで全て中１日の過密日程だけに、高部だけでは勝ち進めない。必ず来るであろう出番に向け、準備を整えていく。（伊藤 明日香）