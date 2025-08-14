地中海の記憶とともに♡ギリシャの人気ビール2種が日本再上陸！

白い建物と青い海が広がるエーゲ海の島々。潮風を感じるテラスで味わった、あのキリッと冷えた一杯…そんな旅の記憶を呼び覚ますギリシャの2大ビール「Mythos（ミソス）」と「FIX Hellas（フィックス・ヘラス）」が、ついに正規輸入品として日本に再上陸しました。ヨーロッパで愛される味わいを、自宅やレストランで堪能できるチャンスです。

軽やかで親しみやすいMythos

©FIX HELLAS Beer

©FIX HELLAS Beer

ギリシャ最大級のシェアを誇る「Mythos」は、観光地では必ず目にするといわれる定番ラガー。フルーティで軽やかな飲み口が特徴で、海辺やアウトドアでのリフレッシュタイムにぴったりです。

ギリシャ旅行経験者からは「一番思い出に残る味」として支持も多数。内容量330ml瓶、アルコール度数5.0%、希望小売価格620円（税抜）と、自宅でも気軽にリゾート気分を楽しめます。

食事を引き立てる格のあるFIX Hellas

©FIX HELLAS Beer

©FIX HELLAS Beer

1864年創業の「FIX Hellas」は、ギリシャ最古のビールブランド。しっかりとしたコクと上品な苦みが魅力で、ワインリストのあるレストランにも似合う“格のあるビール”です。

地中海料理はもちろん、モダンイタリアンやスパニッシュ、創作和食との相性も抜群。内容量330ml瓶、アルコール度数5.0%、希望小売価格620円（税抜）。

洗練されたボトルデザインは、テーブルを華やかに演出します。

特別な一杯で旅気分をもう一度

MythosとFIX Hellasは、ただの輸入ビールではなく、旅の情景を呼び起こす一杯です。レストランや自宅で味わえば、心は再びエーゲ海へ♡特別な空間や料理とともに楽しむことで、その魅力はさらに広がります。

数量限定の正規輸入品なので、見つけたらぜひ手に取って。あの日の潮風と青い海を、グラスの中に閉じ込めてみませんか。