このほど、中国-ASEAN人工知能＋文化・観光イノベーション応用コンテストの上海大会が開幕した。上海大会の成功に続き、7月30日には中国-ASEAN人工知能＋文化・観光イノベーション応用コンテスト北京大会が正式に幕を開けた。7月30日から31日にかけて、55件のプロジェクトが北京予選に参加し、最終的に21件が選出され、上海大会およびASEAN大会の優勝者とともに、今年9月に広西壮（チワン）族自治区の北海市で行われる決勝大会の舞台で競い合う。

コンテストは知を集め、人材を誘致することを目的としている。中国-ASEAN人工知能＋文化・観光イノベーション応用コンテストは、広西におけるAIの産業活用スーパーリーグの一環として開催されている。テーマは「知が北海に集い・ASEANへの進出・文化観光の新たな先進地を共に築く」。北海市人民政府、広西壮族自治区文化観光庁、自治区ビッグデータ発展局、広西国際博覧事務局が共同で主催し、北海新繹遊船有限公司・嗯噢哇ネットワーク科技有限公司が運営を担当する。コンテストは、中国とASEANのデジタル協力を深化させ、AI技術による従来型文化・観光産業のトランスフォーメーション・高度化を推進することを目的としている。

コンテストの日程は、参加申込、一次審査、予選、決勝の4段階で構成される。予選は上海大会、北京大会、ベトナム大会の3つの地域に分かれており、決勝は今年9月に北海で開催される予定だ。コンテストは、優秀なチームとプロジェクトに対して、高額賞金、無料の演算能力とデータセットの提供、北海人工知能イノベーションセンターへの3年間無償入居、ASEAN諸国での法人登記のワンストップ支援、実証導入など、「ライフサイクル全体」にわたる支援を提供し、ASEANへの進出を後押しする。（提供/人民網日本語版・編集/YF）