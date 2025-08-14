【MLB】エンゼルス7−6ドジャース（8月12日・日本時間8月13日）

【映像】フリーマン、面白すぎる“出迎えポーズ”

8月12日（日本時間8月13日）に行われたロサンゼルス・エンゼルス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、豪快弾を放ったドジャース・大谷翔平を出迎えたフレディ・フリーマンの出迎えたポーズが話題となっている。

9回表・ドジャースの攻撃、この回先頭の1番・大谷は、この回からマウンドに上がったベテラン守護神ケンリー・ジャンセンに対し、初球、外角高めへとわずかに外れる148km/hのカットボールを見送りカウント1-0とすると、続く2球目、真ん中やや高め、外寄りのコースへと投じられた148km/hのカットボールを一閃。すると豪快な快音を響かせながら、打球はライトスタンドへと一直線に高速で伸びる大飛球に。それがそのまま勢いを落とすことなくスタンドへと着弾。打球速度114.8マイル（約184.8km/h）、で推定飛距離404フィート（約123.1m）、大谷にとって今季43本目となるこの一発は、ドジャースに貴重な勝ち越し点をもたらすアーチとなった。

ダイヤモンドを一周した大谷が勝ち越しのホームを踏むと、まず次打者の2番ムーキー・ベッツが出迎え、さらにその次の打者である3番のフリーマンも大谷を祝福することとなったが、その際にフリーマンは大谷に向かって“お辞儀ポーズ”を見せた後でタッチしあうという、なんともユニークな出迎えを披露することに。そのため、この光景を観たSNS上の野球ファンからは「なんだこれ？w」「フリーマンめっちゃウケるw」「お辞儀w」「時代劇みたいだな」「これはアカンw」「何度見てもじわじわくる」といった様々な反響が巻き起こることに。

ドジャースといえば、春先に流行った“デコルテポーズ”や、昨季も話題となった“デコピンポーズ”など、大谷にちなんだパフォーマンスがしばしばチームメイトたちの間で流行するが、フリーマンによるこの“お辞儀ポーズ”、今後ドジャース内で流行ることとなるのか、注目したいところだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）