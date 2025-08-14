Ｊ１で１３位の清水エスパルスは１３日、ホーム・横浜ＦＭ戦（１６日）に向け三保で一部非公開調整した。前節（１０日）の広島戦でリーグ初のフル出場を果たしたＭＦ嶋本悠大（１８）は「数字にこだわりたい」とプロ初ゴールに意欲。同戦で両チームトップの走行距離を記録した熊本・大津高出身のルーキーが中盤で泥くさく走り回る。

赤丸急上昇中の１８歳が、再びオリジナル１０対決で輝く。酷暑の中、調整を終えた清水・嶋本は「自分の良さを出せる試合が多くなってきた。チームでやるべきことをやりつつ、もっと自分の色を見せていきたい」と前を見据えて宣言した。

７月１６日の天皇杯・湘南戦で延長を含め１２０分出場し、きっかけをつかんだ。以降は公式戦３試合連続出場中で、前節の広島戦はリーグ５か月ぶりの先発に抜てきされフル出場した。両チーム通じて最長の走行距離（１０・７８５キロ）を記録し、無失点（０△０）に大きく貢献。「広島相手にできたのは自信になる」と胸を張った。秋葉忠宏監督（４９）も「あのサイズ（１８０センチ、６９キロ）で技術もあるのは素晴らしい。堂々とやり切ったのは大したものだし、この機会を逃さず継続してほしい」と高く評価する。

広島戦では後半３５分、こぼれ球に反応して右足でシュートを放つも不発に終わった。「攻守両方できてこそボランチ。攻撃はまだまだだし、ゴール数など数字にはこだわっていく」。相棒のＭＦマテウスブエノ（２７）はキープ力にたけており、ためてもらった時間を利用して前に出て行くイメージはできている。

降格圏の１８位・横浜ＦＭとは勝ち点１０差。ここで突き放せば、Ｊ１残留へ大きく前進できる。アイスタでの試合は７月２０日の横浜ＦＣ戦（２〇０）以来約１か月ぶりで、チケットは完売している。「いかに勝ちに貢献できるか」と自らを奮い立たせるルーキーが、オレンジに染まる本拠を熱くする。（武藤 瑞基）