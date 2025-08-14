ダウ平均は続伸 利下げ期待が株価サポート ＩＴ・ハイテク株は上げ一服＝米国株概況
NY株式13日（NY時間16:21）（日本時間05:21）
ダウ平均 44922.27（+463.66 +1.04%）
S＆P500 6466.58（+20.82 +0.32%）
ナスダック 21713.14（+31.24 +0.14%）
CME日経平均先物 43160（大証終比：-210 -0.49%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は続伸した一方、ＩＴ・ハイテク株は上げが一服。前日のナスダックは最高値を更新していた。前日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は、関税が警戒したほどインフレを押し上げていないとの安心感に繋がり、株式市場はポジティブな反応を示していた。９月ＦＯＭＣでの利下げ期待も完全に織り込んでいる。
また、ベッセント財務長官が「９月は０．５０％ポイントの大幅利下げを実施すべき」と主張している。現段階で市場はそこまでは織り込んでいないが、その点については来週のワイオミング州ジャクソンホールで行われるＦＲＢの年次総会が何らかのヒントになりそうだ。
ただ、株価は高バリュエーションで推移していることもあり、警鐘を鳴らす声も少なくない。「全員が楽観的になっているわけではない。８月初旬の季節的な買いが夏の株価上昇トレンドと誤解されている。労働市場や成長ストーリーへの懸念が市場で軽視されている」との警告も出ている。
ＡＩ向けクラウドサービスを手掛けるコアウィーブ＜CRWV＞が決算を受け反落。予想を下回る第３四半期の営業利益の見通しを示した。ＡＩ開発者からの需要に対応した投資継続が響いた。
ステーブルコイン発行のサークル・インターネット＜CRCL＞が４日ぶりに反落。前日は決算を受けて上昇したが、本日は同社と既存株主の保有株の売り出しが明らかとなった。
アパレルのカプリ＜CPRI＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を３０ドルに設定した。
地中海レストラン運営のカバ＜CAVA＞が決算を受け大幅安。レストラン既存店売上高が予想を下回ったほか、通期の同既存店売上高の見通しも下方修正した。第２四半期に顧客の外食支出が鈍化し、成長ペースが急減速した。
液化天然ガス(ＬＮＧ)のベンチャー・グローバル＜VG＞が大幅続伸。前日は決算を受けて大幅高となっていたが、本日は、初の輸出プラントからのカーゴ販売を巡る係争でシェルに勝訴したことが材料視されている。
デジタル漫画の制作・発見プラットフォームを運営するウェブトゥーン・エンターテインメント＜WBTN＞が急騰。決算と同時にディズニー＜DIS＞との提携を発表した。
３Ｄプリンターのストラタシス＜SSYS＞が決算を受け大幅安。通期の１株利益の見通しを大幅に下方修正したほか、売上高見通しも下方修正した。同社は顧客の設備投資の抑制を指摘。
本日はコインデスクを運営するブルリッシュ＜BLSH＞がＮＹ証券取引所に上場。ＩＰＯ価格３７ドルに対して９０ドルで初値を付け、一時１１８ドルまで上昇。結局、６８ドルで取引を終えた。
バイオ医薬品のストーク・セラピューティクス＜STOK＞が大幅高。希なてんかんの一種であるドラベ症候群の患者を対象とした治験薬「ゾレヴネウルセン（ＳＴＫ－００１）」の長期試験のデータで好結果を公表した。共同開発のパートナーであるバイオジェン＜BIIB＞の株価も上昇。
ネット証券のインタラクティブ・ブローカーズ＜IBKR＞が下落。同社のネムサー副会長が１６９万ドル相当の株式を売却したことを米証券取引委員会（ＳＥＣ）に報告したことが嫌気された。
