8月13日に放送されたNHK連続テレビ小説『あんぱん』第98話では、のぶ（今田美桜）、蘭子（河合優実）、メイコ（原菜乃華）が談笑していた柳井家に突然、いせたくや（大森元貴）と六原永輔（藤堂日向）がやってきた。嵩（北村匠海）に会いに来たという彼らは、ミュージカルをつくるにあたって、嵩に舞台美術をお願いしたいという。

参考：『あんぱん』第99話、嵩（北村匠海）が六原（藤堂日向）たちの熱意に圧倒される

嵩のモデルとなっているやなせたかしと、藤堂日向演じる六原永輔のモデルである永六輔、大森元貴演じるいせたくやのモデルとなるいずみたくは、実際に1960年（昭和35年）にあるミュージカルを制作する。そのミュージカルこそ、第20週のタイトルにもなっている『見上げてごらん夜の星を』である。

このミュージカルは、小さな町の小さなある定時制高校が舞台。そこには太陽の下で働き、星空の下で学ぶ7人の仲間がいた。ある日、ある青年の机の中に女学生からの1通の手紙が入っていた。彼女は昼間、青年の机に座って勉強しているのだ。この手紙と女学生をめぐって、7人の仲間が入りみだれ、ストーリーはユーモラスに展開してゆく。7人の夜学生と共通の“ガールフレンド”となった女学生は、やがてサイクリングにいったり、一緒に勉強したりと交流を広げていく。そして「なぜ勉強するのか？」「なぜ働くのか？」といったテーマを追求しながら場面が展開していく。いずみは本作で初めてミュージカルの楽曲を手がけ、台本・演出を日本ではなじみの薄いミュージカルを広めようと、いずみに企画を持ちかけた永が務めた。

1960年の初演で主演を務めたのは、ハワイアンやジャズ、ポップスなどの洋楽をレパートリーとしてリリオ・リズム・エアーズというグループを率いていた伊藤素道。当時のスターは1人も出ていないにもかかわらず、作品は人気を獲得し大阪に続いて、翌年には東京でも上演された。

「見上げてごらん夜の星を」というフレーズをみると、坂本九の歌声が頭に浮かんでくる人も多いことだろう。坂本は1963年に同名ミュージカルの主演を務め、同名の映画にも主演しているのだが、実はこちらの方が再演。そしてミュージカルのテーマソング「見上げてごらん夜の星を」が坂本の歌で大ヒットしたのである。このミュージカルは1973年、1979年、2012年に再演されている。

それまでCM音楽などを手がけていたいずみはこの作品をきっかけにミュージカルの魅力にハマったようで、1963年再演版プログラムには、「ミュージカルには必ずテーマ曲がある。そのテーマ曲が、その場面に応じて、色々な唄い方をされる所に一番ミュージカルの面白さがあるのではなかろうか。（中略）それが流行歌やポピュラーソングを作曲する場合と大変に違う面白さである」と書き残している（※1）。そして、劇団四季の作品をはじめとしたさまざまなミュージカルを制作した。

『あんぱん』ではいせと嵩が以前からの友人で、いせが六原を嵩に紹介する形でストーリーが進んでいくが、史実としては永がいずみとやなせを引き合わせたよう。意気投合したいずみとやなせは1973年からは毎月ひとつずつ、みんなが気軽に歌える歌を作ろうと、「0歳から99歳までの童謡」シリーズの制作を開始。その中の1曲が「手のひらを太陽に」である。また、『アンパンマン』もアニメ化される前の1976年に『怪傑アンパンマン』としてミュージカル化され上演（※2）。その後も『アンパンマン』シリーズのミュージカル作品をやなせといずみのタッグでいくつか制作している。

やったことのない舞台美術に尻込みしている嵩は、のぶに説得されて稽古場に赴いたが、六原のクセ強めのキャラクターにさらに腰が引けてしまっている様子。口を開けば「このままじゃダメだ」と言っているのになかなか一歩を踏み出せない。だが、ここは史実においては、「困った時のやなせさん」としてやなせの名が広がっていく時。果たして嵩はどうやってこの苦境を打開していくのだろうか。

（文＝久保田ひかる）