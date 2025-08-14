10日に誤嚥（ごえん）性肺炎のため81歳で亡くなった元サッカー日本代表の釜本邦茂（かまもと・くにしげ）さんの葬儀・告別式が13日、大阪府吹田市内で営まれた。親族や友人、サッカー関係者ら170人が参列。銅メダルを獲得した68年メキシコ五輪をともに戦った元日本代表の横山謙三さん（82）が、生前に釜本さんが語っていた日本代表に対する熱いメッセージを明かした。

釜本さんと最後のお別れをするため、多くのサッカー関係者が葬儀・告別式に参列した。式が始まる前にはJリーグの、出棺時にはFIFAのアンセムが会場に流れた。棺を持ったのはG大阪監督時代の教え子でもある永島昭浩氏や礒貝洋光氏、松波正信氏ら。永島氏は「（棺は）重たかった。いろんな意味で…」と目に涙を浮かべた。

国際Aマッチ76試合で75得点を誇った不世出のストライカーは日本代表が強くなってほしいと誰よりも願った。ジーコジャパン時代に技術委員長を務めた田嶋幸三氏はチームの団長を務めた釜本さんについて「あれほど日本代表を愛した人はいない」と語る。代表戦の際に熱くなり、ハーフタイムにロッカールームへ行こうとするのを必死に止めた過去も明かした。

メキシコ五輪でともに戦った横山氏は引退後もプライベートでの交流が続いた。会話は自然とサッカーに行き着き、いつも釜本さんは「俺を超えるヤツが出てくれば必ず（W杯で）優勝できる」と力説していたという。「（ボールを）つなぐところまでいったけど、釜本がいない」と横山さん。久保建英や三笘薫らチャンスメーカーが増えた一方、“仕上げ”の点取り屋はまだ日本にいない。

来年にはW杯北中米大会が控える。日本の最高成績は16強ながら、森保監督や多くの選手が目標として「優勝」を公言している。世界一を極めたい思いは、釜本さんも一緒。天国から釜本さんを超えるFWの出現を願い、日本代表の躍進を見守っている。 （西海 康平）

◇主な参列者 田嶋幸三（日本協会名誉会長）、松本育夫、横山謙三（いずれもメキシコ五輪代表）、安達貞至（元神戸社長）、副島博志（元C大阪監督）、西村昭宏（元C大阪監督）、水谷尚人（G大阪社長）、上野山信行（元G大阪育成・普及部長）、礒貝洋光、永島昭浩（いずれも元日本代表）、松波正信（元G大阪監督）、松平健（俳優）、常盤山親方（元小結・隆三杉） ※順不同、敬称略