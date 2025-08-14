8.16「長嶋茂雄さん追悼セレモニー・追悼試合 巨人×阪神」生中継、原辰徳＆松井秀喜がSPゲストに
長嶋茂雄巨人軍終身名誉監督の追悼試合「巨人×阪神」の中継番組（日本テレビ系／8月16日13時30分）に、巨人軍前監督の原辰徳と、長嶋監督のもと巨人で活躍した松井秀喜が、スペシャルゲストとしてイニング限定で出演することが決定した。
【写真】長嶋茂雄巨人軍終身名誉監督と縁のある原辰徳も出演
選手、そしてヘッドコーチとして長嶋監督を支え、2002年に長嶋さんから監督の座を引き継ぎ、巨人の黄金期を築いた原辰徳。また、長嶋監督がドラフト会議で引き当てて巨人に入団し、二人三脚で練習に励みスイングを磨き上げ、稀代のスラッガーとなった松井秀喜。長嶋さんとともに歩んできたこの2人に、長嶋さんへの思いを聞きながら、感謝の気持ちを伝える中継を届ける。
地上波主音声の解説には、長嶋監督時代に巨人に入団し、松井とともに、2000年「ON決戦」となった日本シリーズで日本一に貢献した、高橋由伸、上原浩治が出演。また、地上波副音声には、長嶋さんを恩師と慕う中畑清らを次々と迎え、「DRAMATIC BASEBALL サポーター」亀梨和也とともに長嶋さんの功績やエピソードを届ける副音声を放送する。
長嶋さんに縁の深い豪華コメンテーター陣とともに、試合前に行われる追悼セレモニー、そして巨人の監督・コーチ・選手全員が背番号「3」のユニフォームを着用する追悼試合を、プレーボールから全国ネットで生中継。また、「未来へ残す、選手・長嶋茂雄」と題し、視聴者から募集した「何度でも見たい、長嶋さんの選手時代の名場面」をVTR化し、地上波中継内で映像とともに振り返る予定だ。
『長嶋茂雄さん追悼セレモニー・追悼試合 巨人×阪神』は、日本テレビ系全国ネットにて8月16日13時30分より生中継。BS日テレでは14時のプレーボールから生中継、CS日テレジータスでは13時30分から放送を開始し、試合前のセレモニーから、試合後のセレモニーまで完全生中継。また、GIANTS TV、Huluでも13時30分から試合後のセレモニーまでライブ配信。
