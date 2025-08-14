

（撮影：今井康一）

【写真】セブン1000店舗増のカギとなる？コンビニとスーパーを組み合わせた新業態

セブン＆アイHDが2025年8月、「7-Elevenの変革」を打ち出した。その主な内容は、国内では2030年までに約1000店舗を純増し、既存店5000店以上に設備投資を実施。カウンター商品などの強化で日販向上を図る。

一方、北米ではレストラン併設店を1100店に拡大しつつ、1300店を新規出店。オリジナル商品の拡充により日販向上を実現しつつ、ガソリン販売の効率化を進め収益機会を拡大する。また、国内海外ともに即配「セブンNOW」の拡大を進めるという。

これらにより、2030年に営業収益11兆3000億円、EBITDA 1.3兆円（2024年0.9兆円）を目指し、かつてクシュタール社が提案した2600円を上回る株価を実現する、というものである。

飽和したといわれるコンビニを1000店も増やす？

報道における証券アナリストのコメントは、この計画で短期間に市場が劇的に反応するということは難しい、と述べていたが、まさにそのとおりだろう。こうした事業面での地道な底固め、改善を実施しつつも、この計画の軸は、海外コンビニ事業（SEI）を上場させることによって数兆円を資金調達し、セブン＆アイHDの自己株買いに充てる、という金融的な措置にあるからだ。

自己株買いとはざっくり言って、企業価値／株数＝株価という算式で分母の株数を大幅に減らすのだから、実施期待で株価が上がるのは当たり前、という答えのある算数である。問題は割り算の前の企業価値が事業の成果でどこまで信じてもらえるか、なのであり、それは実現可能性次第であろう。だから、半年、1年で成果を出して、この計画自体が実現可能だと証明せねば、信じてはもらえないのは当然であろう。

ということで、この計画の達成可能性は、と問われれば「今後半年〜1年の推移を見てから」という市場の評価の通りであり、だからこの後も株価にそう大きな変化はなかった。ただ、この計画で注目すべきは、「飽和したとされる国内コンビニ市場で新規1000店舗純増」という計画が前提、という点かもしれない。

【写真】1000店増のカギとなる？コンビニとスーパーを組み合わせた新業態「SIPストア」

計画発表後にマスコミの方々と話すと、みな一様に飽和市場で店舗増という前提に、納得がいかないようだった。ただ、セブンだってそんなことは百も承知であり、従来型フォーマットでどんどん増やしていけるなどとはまったく思っていないはずだ。デイカス社長は記者との質疑応答で、成長投資の内訳として、スーパーとコンビニを融合した新業態「SIPストア」などをあげたことが報じられている。



コンビニとスーパーを組み合わせた新業態「SIPストア」（写真：時事）

すでに開発済みのSIPであるが、ヨークHD分離後もこの新業態で国内市場を伸ばしていく方針に変わりがないことを明言した、ということは重要である。この新業態が狙うのは、これまでスーパーマーケットが押さえてきた40兆〜60兆円あるとされる巨大な内食市場（コンビニ市場は12兆円）なのであり、奪取すれば大きく成長できる可能性はある。

スーパーのシェアをコンビニが奪えるのか

では、現実的にシェアを奪うことができるか、ということについて、ちょこっと見ていくことにしたい。



セブン＆アイHDのスティーブン・ヘイズ・デイカス社長（撮影：尾形文繁）

スーパーとコンビニは売っているものは食品＋雑貨類とジャンルとしては似ているのだが、その用途は実はかなり違う。スーパーは内食（食事の材料）＋生活必需品であり、コンビニは中食（買ってすぐに食べられるもの）＋突発的不足品などに対応している。

この用途は品揃えにも影響していて、スーパーの主力商品である生鮮品は、基本、コンビニには置いていない。そんな違いもあって、これまで、家での必需品はスーパー、外出時必要になったらコンビニ、といった感じで棲み分けてきた。

そして、コンビニがスーパーのニーズを取り込むためには、生鮮品を取り扱うことが必要になるのだが、そこには日本の独特の流通慣行がハードルとなっていた。それが、スーパーにおける生鮮品のインストア加工（生鮮品は店舗のバックヤードで小分けパック詰めしたものを出す）というデファクトスタンダードである。



（写真：ブルームバーグ）

日本の消費者は魚食、生食文化があるため、昔から鮮度を敏感に感じ取って店を選ぶという傾向があった。そして、高度成長期にスーパーが発展していく過程で、インストア加工のチェーンが、センター集中加工（加工センターで小分け、パック詰めした商品を並べる）を選択したチェーンを駆逐した。

この事実は「都市伝説」となり、業界では、生鮮品をセンターでパックして店舗に配送することを忌避するようになった。日本のスーパーは、各店舗に作業場を必要とするため、加工工程を集中化により効率化することができず、規模の利益が働かない労働集約的な業界となった。

デフレの時代には業界ではパート、アルバイトによって人件費を抑制して経営を維持してきたが、近時の人手不足、人件費高騰によってこのオペレーションは維持が難しくなっている。並行して、光熱費の高騰、原材料高騰による価格転嫁の遅れなどもあって、スーパーは従来どおりの手法では維持できないようになってきた。

まいばすけっとが急拡大できた理由

人口減少高齢化により人手不足、人件費上昇はデフレの時代から進み始めていたため、大手スーパーでは、加工センターの導入を進めて、加工工程を細分化して、後工程だけを店舗に残すやり方で人手不足を補う準備を進めていた。やむにやまれず、大手スーパーではセンター集中加工＆配送への移行の準備を進めていたのである。

ここで、バックヤードを持たず、センター加工＆配送、陳列という、いわばコンビニと同様のスーパーが消費者に受け入れられたという事例が生まれた。それが、イオンまいばすけっと（まいばす）、というミニスーパー実験の成功である。

都内ではおなじみのまいばすは、コンビニサイズのミニスーパーで、完全センター加工方式の斬新なチェーンである。バックヤードのないコンビニの跡地に居抜きで出店して大増殖し、2025年2月期には、店舗数1204店で売上高2903億円という首都圏有数のスーパーになった。首都圏の消費者は、センター加工、配送、陳列という工程を受け入れたのである。



まいばすけっと（写真：編集部）

これが何を意味しているかと言えば、今の消費者は鮮度よりも、近くて便利ならば使ってくれる、こだわらない人、忙しい人が多い、ということがわかったのであり、集中センターと物流網を整備すれば、人員の少ない店舗で消費者のニーズに応えることが可能だということである。

それは、つまり巨額の集中センター投資能力があり、物流網をすでに構築しているコンビニがスーパーに参入できる、という確証ともなったということだ。セブンがSIPでスーパーの需要を取り込むことに挑戦しようとしているのには、こうした環境変化が前提となっている。

スーパーの大手による寡占化はこれから始まる

だが、大手スーパーがしのぎを削る業界に、コンビニ大手セブンとはいえ、異業種が参戦して勝算があるのだろうか。ここでスーパーの業界構造について触れておきたい。規模の利益が働かなかった業界だということは既述の通りで、そのため、この業界は他の小売業に比べて寡占化は進まなかった。業界トップと言えば、イオングループで、そのスーパー部門売上は6.6兆円と大きいが、食品流通の1割前後であり、寡占化しているとも言えないだろう。

地域ごとにご当地スーパーが頑張っているのが、この業界の特徴であり、それはインストア加工が規模の利益を働かせないようにした産物でもある。つまり、大手の寡占化はこれから始まるのであり、イオンにも匹敵する総合インフラ力を持った大手コンビニなら、中小零細チェーンからシェアを奪取する余地は、十分あるということなのだ。

内食という大きなマーケットの存在が確認されており、その市場のプレイヤーの競争力は相対的に強くはなく、参入に必要なインフラ、経営資源もそろっている、のなら参入しないという選択肢はない。

セブンが発展途上にあるはずのSIPをブラッシュアップしてシェアを取りに行くという計画は方向性として間違っていない。ただ、ブラッシュアップするためには、ノウハウの乏しい生鮮品のセンター供給体制に向けて、スーパー企業との協業が必要になってくるだろう。



（写真：ブルームバーグ）

セブン＆アイはスーパーストア部門を分離することを前提として計画を再策定しているのだが、その話とヨークHDと業務で協業していく話はまったく矛盾するものではない。かえって、これまで以上にフラットにノウハウを持ち寄れる可能性もあり、両社の新たな関係がSIPのカギを握ることになるだろう。

レストラン併設店舗とはなにか

セブンの国内コンビニ事業再成長の可能性についてみてきたが、今回の計画でもうひとつ、注目しているポイントがある。それが北米コンビニ事業におけるレストラン併設の動きである。

この狙いについてイメージが湧かないひともいると思うのだが、北米コンビニの立地がガソリンスタンドの売店的なものが多いことを考えるとよくわかるかもしれない。北米コンビニの本来的用途は、アメリカのハイウェイを旅する際の燃料、食料の補給地である、ということが前提となる。

北米のEV普及率は2024年で10％ほどになったらしいのだが、2030年までには3〜4割くらいにはなるという予想もあるようだ。EVがスタンドに寄るのは充電のためであり、現状では急速充電でも20〜40分はかかる。

つまり、その待ち時間を有効に過ごしてもらうためには、レストランやイートインなどを充実させて過ごしてもらうのが望ましい。EVが増えてくれば、北米コンビニではレストラン併設が大きな差別化につながる可能性は高く、セブンの取り組みは有効な布石となる可能性は高いだろう。

北米でレストラン併設を強化するサークルK

今、北米コンビニでレストラン併設を強化しているのが、セブン-イレブンとサークルKなのだそうだ。サークルKとはまさに、例のクシュタール社（ACT）の店である。この両社の競争はこれからも続くのであり、セブンが強化した北米事業が上場した際には、ACTは必ずM＆Aを再検討するだろう。



（写真：ブルームバーグ）

この計画が実行されて、株価2600円以上を達成したくらいで、ACTがあきらめることはないように思う。彼らの欲しかったのはセブンの北米事業であるはずで、今度は欲しい事業だけが割安で市場に並んでいれば、敵対的にM&Aを実施するに決まっている。北米レストラン事業はその企業価値向上の成否に影響する。セブンvs.ACTはここからが本番なのかもしれない、と思ったのである。

（中井 彰人 ： 流通アナリスト）