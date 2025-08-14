◆第１０７回全国高校野球選手権大会第８日 ▽２回戦 京都国際６―３健大高崎（１３日・甲子園）

昨夏の甲子園Ｖ校・京都国際と昨春のセンバツＶ校・健大高崎（群馬）による注目の一戦は、京都国際に軍配が上がった。昨夏の“胴上げ投手”でエース左腕の西村一毅（３年）が１６０球の熱投で３失点完投。健大高崎は最速１５８キロを誇る今秋ドラフト１位候補の石垣元気（３年）が３点を追う７回から救援。今春センバツで計測した甲子園スピード表示最速タイの１５５キロをマークして沸かせたが、初戦で散った。

あまりにも短い最後の甲子園だった。９回２死。石垣元気は、ネクストバッターズサークルでその時を迎えた。マウンドに立ったのは、７回からの２イニングのみ。それでも、目に涙はなかった。「悔しい気持ちはもちろんありますが、２年半やり切ったという気持ちが大きいです」

わずか２８球でも、大会の主役らしく聖地にどよめきを起こした。「１５５キロ」―。今春センバツで計測した甲子園球場のスピード表示最速タイを、改めて２度マークした。１８球投じた直球の平均球速は１５１・３キロ。視察した日本ハム・大渕ＧＭ補佐兼スカウト部長は「常時１５０キロを出して、制球もできている。（ドラフト１位の）１２人に入る選手。北海道出身（登別市）でもあり、注目しています」と話した。

登板したのは、３点ビハインドの７回。中盤、京都国際に追加点を許しても青柳博文監督（５３）がエースを投入しなかったのには理由があった。「出力が高いぶん、故障のリスクがある。トレーナーや病院の先生と話し、将来をつぶさないように１試合で８０〜１００球という考えがありました」。群馬大会決勝のような延長戦まで想定したうえで、試合を締める役目として投入時期を判断した結果だった。

今後の進路はプロ一本。将来的には「メジャーに行きたい」という夢もある。「プロの舞台でやれる」と甲子園の土は持ち帰らなかった。当面の目標は、９月に沖縄で行われるＵ―１８Ｗ杯。「選ばれたら、（ドラフト）１位で行く実力を見せたい」。聖地を去っても、ドラフト戦線の主役であることに変わりはない。（浜木 俊介）