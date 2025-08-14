セルビアバレーボール協会（OSSRB）は12日（火）、2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）に臨む女子セルビア代表のメンバーを発表した。

2025年8月22日（金）から9月7日（日）にかけてタイで開催される世界バレー。2018年と2022年大会で連覇を果たしているセルビアだが、メンバーには2018年と2022年大会のMVPに輝いたオポジットのティヤナ・ボシュコビッチや、セリエAのミラノで女子日本代表の福留慧美とチームメイトだったミドルブロッカーのヘナ・クルタギッチらが名を連ねた。

予選ラウンドでプールHに入ったセルビアは、日本、女子ウクライナ代表、女子カメルーン代表と同居。日本とは27日（水）19時から行われる予選ラウンド最終戦で対戦する予定だ。

■2025バレーボール女子世界選手権 女子セルビア代表メンバー14名

2.カタリナ・ダングビッチ／OH

5.ミナ・ポポビッチ／MB

8.スラジャナ・ミルコビッチ／S

11.ヘナ・クルタギッチ／MB

12.テオドラ・プシッチ／L

14.マヤ・アレクシッチ／MB

15.アレクサンドラ・ウゼラツ／OH

16.アレクサンドラ・イェグディッチ／L

18.ティヤナ・ボシュコビッチ／OP

19.ボヤナ・ミレンコビッチ／OH

26.マーシャ・キーロフ／MB

27.ヴァニャ・ブキリッチ／OP

28.マリヤ・ミルイェビッチ／S

40.ヴァニャ・イバノビッチ／OH

