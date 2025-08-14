敵地エンゼルス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が12日（日本時間13日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。9回の第5打席で4試合連続となる勝ち越しの43号を放った。古巣相手の一発は、エンゼルスファンも思わず立ち上がる異例のシーンを生んでいた。

5-5で迎えた9回。高めに入ったカットボールを完璧に捉えた。打球速度114.8マイル（約184.8キロ）、飛距離404フィート（約123メートル）の一発。大谷も確信歩きする打球に、ドジャースファンが総立ちとなる中、三塁側に座る赤いユニホームのエンゼルスファンの多くも立ち上がり、ボールの行方を見つめていた。中には思わず拍手してしまうファンも。大谷の影響力が分かるシーンだった。

この光景にはネット上の日本人ファンも思わずツッコミ。「客席の反応おもしろい」「エンゼルスファンも“つい”立ち上がって喜んでしまい“あ、しまった”という人がいて笑った」「どっちのファンも嬉しいやつで草」「スーパースターだな。赤いユニの人も立ち上がってる」など、異例の光景に対するコメントが相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）