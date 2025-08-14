リバプール、開幕戦は遠藤航がスタメンか　課題のカウンター対策にクラブOBが提言「スロットはエンドウの先発起用を考えなければならない」

遠藤の危機管理能力をスロット監督はどう評価するか(C)Getty Images

プレミアリーグは今週末より新シーズンが幕を開ける。昨季王者のリバプールは現地時間8月15日、ボーンマスをアンフィールドに迎え初戦を戦う。加入3シーズン目の遠藤航は今季も起用法が注目される中、開幕戦からのスタメン出場の可能性を論じる声もあるようだ。

昨シーズン、リーグ戦ではほぼシーズンを通して控えに回った遠藤は、試合途中よりピッチに立つという展開が続き、本来のポジションである守備的MF、さらにセンターバックとしてもプレー。アルネ・スロット体制の下では、特にゲーム終盤におけるディフェンス面での貢献が目立った。

だが今季開幕を前に、プレシーズンでのチーム状況、さらにはクラブ事情などから、遠藤を先発で起用すべきとの声が現地メディアを通じて伝えられている。

「金曜日のボーンマス戦を前に、アルネ・スロット監督は決断を迫られている」

そう伝えるのは専門サイト『ANFIELDINDEX』だ。リバプールのオフの補強や、選手層は申し分ないと評する同メディアは、直前に行われたコミュニティ・シールドでのクリスタルパレス戦で「守備面でのカバー不足が露呈した」と指摘。PK戦にまでもつれ敗れたゲームとなったが、カウンターでのピンチが多かったと振り返るとともに、内容について語ったクラブOBスティーブ・ニコルのコメントも掲載。

「パレスとの試合でカウンターを受けた原因の多くは、ボールロストから誰も止めに行けなかったことだ。それは懸念材料になるだろう」