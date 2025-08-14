「巨人３−４中日」（１３日、東京ドーム）

またも白星が手のひらからこぼれ落ちた。約３カ月間の２軍調整から、１軍復帰２戦目のマウンドに立った巨人・田中将。初回２死二塁の危機に細川を見逃し三振に斬ると、その裏に打線は３点を先制。日米通算１９９勝目が近づいた…かに見えた。

暗転したのは３点リードの五回だ。１死一塁から山本の二塁ゴロで併殺を狙った門脇が二塁へ悪送球。一走・岡林が一気に本塁生還すると上林、ボスラーの適時打で瞬く間に同点に。５回７安打３失点（自責０）で降板。勝利はならなかった。

「何とか（味方失策を）カバーして抑えたかったという思いが強い。絶対にリードを保ったまま降りなきゃいけなかった」と田中将。この試合では再三味方の守りに助けられただけに、ミスをカバーできず、五回のマウンドを降りるときは門脇へ謝るしぐさも見せた。

前回７日のヤクルト戦（東京ド）も、味方失策が失点につながった。それでも「（１勝が）そんな簡単じゃないのは分かっている。チームの勝ちを近づける投球をしていかないと」。ただ次の勝利だけを目指し、前へ進む。