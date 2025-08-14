▼アウスヴァール（昆助手）時計を気にせずバランスと息と折り合いを意識した。いつも通り。ラストもこの馬なりに動けていた。

▼アラタ（小島良助手）今日はある程度、負荷をかけた。洋芝は走るし、時計のかかる良馬場ならいいね。

▼ケイアイセナ（佐々木助手）ずっと使っているので、いい状態を維持している。相手が強くなるのでそこがどうか。

▼コスモキュランダ（伊藤助手）調整は予定通り。先週と同じようなところを通って時計を詰めている。先週より良化している。

▼シュヴァリエローズ（吉田涼助手）先週しっかりやっているので、反応を確かめる程度。調教は順調。去年の良かった頃のような競馬ができれば。

▼シュトルーヴェ（堀師）前走後は完全にリフレッシュさせて、余裕を持って入厩。昨秋以前のいい状態に戻った。最終追いはダート微調整。しまい八分程度で息が良くて、心身もまとまっていて好印象。今年のメンバーならチャンスはある。

▼ショウナンアデイブ（吉田助手）全体的に強めで。動きも反応も良かった。おとなしい馬なので函館に着いてからも落ち着いている。

▼トップナイフ（昆助手）気も入っているし、活気がある中でしまいの反応も良かった。ゲートを出てからはジョッキーにお任せ。

▼ハヤテノフクノスケ（土屋助手）しまいだけ反応を確かめる調教。コーナー向いてからの反応が良かった。前回よりいい。

▼ボーンディスウェイ（原助手）動きは悪くないです。札幌に来た時から雰囲気も悪くないですし、堅実に走ってくれますからね。