¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£²²óÀï¡×¡Ê£±£³Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡£²²óÀï£³»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á´£´£¹¹»¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£º£½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤¤ïµ±¤¤¤¿¤Î¤ÏÉ¾È½ÄÌ¤ê¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿·òÂç¹âºê¤ÎºÇÂ®£±£µ£¸¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÀÐ³À¸µ¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÀçÂæ°é±Ñ¤ÎºÇÂ®£±£´£·¥¥íº¸ÏÓ¡¦µÈÀî¤â½éÀï¤Ç´°Éõ¤·¡¢ºå¿À¡¦³ëÀ¾¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤º¤Ã¤È°ÂÄê¤·¤Æ¥²¡¼¥à¤¬ºî¤ì¤ë¡×¤È´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤¬°ìÌÜÃÖ¤¤¤¿¤Î¤¬£²Ç¯À¸Åê¼ê¤Î³èÌö¡£ºÇÂ®£±£µ£°¥¥í¤Î²Æì¾°³Ø¡¦ËöµÈ¡¢Æ±£±£´£·¥¥í¤ÎÀ»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¹âÉô¤ÎÎ¾º¸ÏÓ¤¬ÂæÆ¬¡£¿ÈÄ¹£±£¹£´¥»¥ó¥Á¤ÇºÇÂ®£±£µ£²¥¥í±¦ÏÓ¤Î»³Íü³Ø±¡¡¦¸ÖÅÄ¤â¹¥Åê¤·¡¢£Ä£å£Î£Á¡¦È¬ÇÏ¥¹¥«¥¦¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¹¥ÁÇºà¤ËÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢£²¡¢£³Ç¯À¸¤È¤â¤ËÌî¼ê¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊäÁª¼ê¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ëÉÔÂ¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£