「全国高校野球選手権・２回戦、京都国際６−３健大高崎」（１３日、甲子園球場）

２回戦３試合が行われ、昨夏王者の京都国際が昨春王者の健大高崎（群馬）を６−３で下し、史上初の初戦での前年度春夏優勝校対決を制した。

“石垣対策”が功を奏した。京都国際打線が健大高崎の好投手陣相手に１０安打６得点。小牧憲継監督（４２）は「負けたくないという選手の気持ちが相手を上回った」とたたえた。

健大高崎の最速１５８キロ右腕・石垣元を打つべく、練習ではホームベースを３メートル前に置いてマウンドから全力投球する投手を打ち込んだ。相手先発は左腕・下重だったが効果を発揮。２安打を放った１番・長谷川颯外野手（３年）は「遅いくらいだった」と速球対策に慣れた目を駆使して快音を鳴らした。

指揮官の積極的な采配も勝因の一つ。初回１死一塁からエンドランを仕掛けて好機をつくりスクイズで先制。足を使って健大高崎バッテリーにプレッシャーをかけ続けた。「個の能力では勝負できないので。無理やり動かしていかないと」。序盤の“捨て身”の攻撃で流れをつかみ、格上相手から勝利をつかんだ。