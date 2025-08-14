夫のための時間を削った妻。「1人時間は自分で」と言った夫の反応は？【ママリ】

家事育児の大変さ、パートナーにもっと理解してほしいと感じたことはありますか？幼い子どもから目が離せずに家事が進まないとき、「自分のことくらいやって」と思うことも。夫は協力しているつもりでも、実はズレがあるのかもしれません。エェコさんの作品を読んで、夫婦の意識の差について考えてみませんか。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。エェコさんによる作品『時間は「作る」ものだという夫』をごらんください。

Ⓒnkr_aik

Ⓒnkr_aik

Ⓒnkr_aik

Ⓒnkr_aik

自分の時間の作り方とは？

主人公は、夫に対して育児や家事が忙しく「時間がない」と言いますが、夫からは「自分の時間は自分で作るもの」と、冷たく言い切られてしまいました。夫の思いやりのない言動に我慢の限界を超えた主人公は、夫のために夕飯を作るのをやめ、その時間を「自分の時間」にします。



その様子を見た夫は「自由時間は他人に迷惑をかけて作るものじゃない」と反論しますが？

「節約」の代償は誰が受けている？

Ⓒnkr_aik

Ⓒnkr_aik

Ⓒnkr_aik

Ⓒnkr_aik

Ⓒnkr_aik

Ⓒnkr_aik

Ⓒnkr_aik

「美容室は時間の無駄だからセルフカット」といいますが、主人公からしてみればとてもいい迷惑な面も。夫が作った「節約」の裏で、余計な掃除の時間がとられていることに、夫は気が付いていません。夫が自由にしているとき、家で主人公は家事や育児をしているのですよね。



家族として暮らしてる以上、自分で自由に時間のやりくりができるなんてことはありません。ときには主人公のように、びしっと伝えることも大事ですね。

育児に積極的だと思っていた夫の「勘違い」

Ⓒnkr_aik

Ⓒnkr_aik

Ⓒnkr_aik

子どもの遊び相手もとても助かりますが、育児は遊び相手になることだけではありません。地味なお出かけ準備や片づけがあってこそ、遊びが成立するのですよね。



夫婦で納得できる協力関係を築くには、お互いに話し合うことが大事です。察してほしいと考えるのではなく、口に出して思いを伝えて試行錯誤しながら、家族の形について話し合えるといいですね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）