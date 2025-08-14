肺炎のため１０日に８１歳で亡くなったサッカーの１９６８年メキシコ五輪銅メダリストで、元ＪリーグＧ大阪監督、元参院議員の釜本邦茂さんの葬儀、告別式が１３日、大阪府吹田市の千里会館で営まれた。約１７０人が参列。日本サッカー協会・田嶋幸三名誉会長（６７）、メキシコ五輪などで共闘した元日本代表監督の横山謙三氏（８２）、親交の深かった俳優の松平健（７１）が弔辞を読み、日本が生んだ世界屈指のストライカーをしのんだ。

在りし日の釜本さんを、思い思いに語った。弔辞を読んだのは田嶋氏、横山氏と松平の３人。ピッチ内外から振り返るサッカーへの姿勢や、プライベートの思い出など、それぞれの視点で接した“世界の釜本”の人柄があふれた。

松平の記憶には釜本さんの親しげな表情が浮かんでいた。親交は３０年以上に及ぶという。時代劇好きの釜本さんに「自分の携帯の着信音は何だと思う？」と聞かれ、聞かせてくれたのは暴れん坊将軍のテーマだった。「そのときの笑顔が忘れられません」と松平。雑誌の企画で対談した際に弔辞を依頼された思い出を明かし「現実となってしまいました」と悼んだ。

田嶋氏は自身が技術委員長を務め、釜本さんが日本代表の団長を務めた２００２〜０６年のジーコＪＡＰＡＮ時代を回顧。「日本代表を強くしたいという気持ちの表れか『いつでも俺がピッチに入って指導してやる』という殺気のようなものを感じた」と、代表への熱を語った。横山氏は、釜本さんが常に「日本が強くなるためには、俺を超えるやつが出てくること」と話していエピソードを明かした。

戒名は「本徳院英輝勝翼邦教居士」。永島昭浩氏や礒貝洋光氏ら、Ｇ大阪監督時代の教え子の手で運ばれたひつぎには、Ｇ大阪のユニホームや大好きだった酒が収められた。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）の賛歌が流れる中、約１７０人の弔問客に見送られ、釜本さんは空の上のピッチに旅立った。