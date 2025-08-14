◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人３―４中日（１３日・東京ドーム）

熟練の技術が光るアーチだった。初回先頭。丸はカウント１―２から柳の１４４キロ直球に反応した。内角低めの厳しいコースに対して両腕をたたんで捉えると、最後は右手一本で払うようにして振り抜き、右翼席へ。７月２６日の広島戦（マツダ）以来となる３号ソロで先制点をもたらした。先頭打者弾は自身にとって昨年９月１８日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）以来、通算１４度目。ダイヤモンドを一周し、“マルポーズ”で歓喜を共有した。

先輩から力をもらっていた。この日は巨人、中日の両チームでプレーし、今年３月に現役引退を発表した中島宏之氏が始球式を行った。現役時代に苦楽を共にした先輩と再会。自然と気合がみなぎり「久々にナカジさん（中島）に会ってパワーをもらえたので打てました。ナカジさんありがとうございます」と感謝した。４回１死では逆方向の左翼フェンス最上部への二塁打。２試合連続マルチ安打とした。

今季は右足のけがで出遅れたが６月下旬から不動の１番として君臨。試合の最初に打席に入るチームの顔とも言える重要なポジションで役割を全うしている。「勝てるように、できることをやっていきたい」と意気込むベテランが上昇気流に乗せていく。（宮内 孝太）