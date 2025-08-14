◆第１０７回全国高校野球選手権大会第８日 ▽２回戦 関東第一６―１中越（１３日・甲子園）

関東第一（東東京）はエース左腕・坂本慎太郎（３年）が中越（新潟）に１失点完投で初戦を突破した。

坂本の１３３球目、こん身の直球だ。遊ゴロ併殺打で試合を締めると、関東第一の背番号「１」は大きく息を吐き、笑った。「ほっとした」。苦しみながらつかんだ完投勝利だった。初回、自らの暴投で中越に先制を許すと、５回まで毎回被安打。それでも、最速１３９キロの直球、カーブを軸に尻上がりに調子を取り戻した。同点の５回２死二、三塁。４番・窪田優智に「気持ちで投げた」と直球を続けて、空振り三振。ピンチを脱し、大きくほえた。

昨夏の忘れ物を拾いにきた。２４年夏の甲子園、京都国際との決勝、１点ビハインドの１０回２死満塁。左翼手でフル出場した坂本は空振り三振で、最後の打者となった。相手投手は、同学年の西村だった。「２年の自分と西村が最後になったのは、絶対に何か意味がある。その答えを探せるのがこの甲子園」。今春参加したＵ―１８日本代表合宿で、西村と再会。意気投合し、甲子園決勝での再戦を誓いあった。

昨夏は背番号「７」、東東京大会は「８」、そして「１」を背負い聖地に戻ってきた。目の当たりにしたのは、第１試合で力投する西村の姿だった。センバツ４強・健大高崎を相手に１６０球３失点完投。「自分も応えなきゃと思った」。７回打席で右すねに自打球を当てた。痛みはあったが「最後まで行きたい」と米沢貴光監督（４９）に直訴。６回以降は安打を許さず投げきった。

家族の思いも背負い、最高の夏にする。小学４年で母を亡くし、昨年１２月に父も他界。スタンドからは、姉・良子さん（４３）、兄・龍馬さん（３４）が祈るように見守っていた。「後悔のないように。次も頑張って」と龍馬さんは弟へ言葉を贈った。

京都国際との再戦は、準々決勝以降の抽選次第。坂本は激しい対抗心を燃やしている。「絶対に対戦したい。西村から全打席打って、全打席三振をとる」。目標はもちろん、昨夏届かなかった日本一だ。（古澤 慎也）

◆再戦は準々決勝以降 京都国際と関東第一の再戦は、早くても準々決勝以降になる。準々決勝以降は再抽選となるが、それまで両校は勝ち抜けるか。

◆坂本 慎太郎（さかもと・しんたろう）２００７年５月１日、千葉県生まれ。１８歳。松戸柏リトルリーグでプレーした小学生時代からカーブを得意とする。中学では取手リトルシニアに所属し、２２年のＵ１５Ｗ杯日本代表に選出。関東第一では１年春から背番号２０でベンチ入り。今夏の東東京大会では背番号８。最速１３９キロ。１７０センチ、６５キロ。左投左打。