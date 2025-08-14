◆新日本プロレス「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」（１３日、静岡・アクトシティ浜松）観衆１７３０

新日本プロレスは１３日、静岡・アクトシティ浜松で「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」Ｂブロック公式戦最終戦を行った。

大会前までの時点で１２点（６勝２敗）でＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のザック・セイバーＪｒ．が単独首位で３位以内が確定。そのあとを１０点（５勝３敗）で海野翔太、ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ、成田蓮が追走する展開となっていた。

第７試合では単独首位のザックがＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩと対戦した。ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩのカルマ式ＧＴＲや牛殺しなどに苦しめられたが最後は変形のクラーキー・キャットでギブアップを奪い快勝。勝ち点を１４に伸ばし首位通過を確定し８・１６有明アリーナの決勝トーナメント進出をゲットした。

バックステージでザックは「ザック・セイバーＪｒ．が１位でＢブロックを通過したぞ。２年連続で一番だ」と胸を張ると「勝ち点１４。俺はもしかしたら、あの『トップ・オブ・ザ・ポップス』を復活させられるほどの実力があるかもしれない。ＢＢＣに話を通そうぜ。みんな、ちゃんと見てるか？マジでちゃんと見てるのか？」と問いかけ「いくつかの失敗はあった。序盤にちょっと恥ずかしくなるような小さな失敗がね。でも俺はこの７試合で一度も負けていない。この『Ｇ１』は２年連続俺のものだ。あのクソガキどもの手に渡るのはまだまだ先だ。あいつらをベテランと呼ぶなら、俺はクソ強いベテランだ！」と連覇を確信した。

続く第８試合で海野がオーカーン、メインでＴＡＫＥＳＨＩＴＡが成田を破り、Ｂブロックは２位が海野、３位はＴＡＫＥＳＨＩＴＡに確定。８．１４後楽園の『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５』決勝トーナメント進出決定戦で海野がＡブロック３位の辻陽太、ＴＡＫＥＳＨＩＴＡがＡブロック２位のデビッド・フィンレーと対戦する。

◆８・１３浜松全成績

▼第１試合 ２０分１本勝負

○村島克哉、棚橋弘至（８分１８秒 逆エビ固め）安田優虎●、タイチ

▼第２試合 ２０分１本勝負

○ハートリー・ジャクソン、大岩陵平（６分２２秒 デスバレーボム→片エビ固め）ジェイコブ・オースティン・ヤング●、カラム・ニューマン

▼第３試合 ２０分１本勝負

○矢野通、ボルチン・オレッグ（５分３０秒 首固め）金丸義信●、ＳＡＮＡＤＡ

▼第４試合 ２０分１本勝負

永井大貴、○辻陽太（６分３８秒 カンパーナ）嘉藤匠馬●、上村優也

▼第５試合 ２０分１本勝負

○ディック東郷、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ（４分３１秒 片エビ固め）外道●、デビッド・フィンレー

▼第６試合 『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５』Ｂブロック公式戦３０分１本勝負

○鷹木信悟（５勝４敗＝１０点）（１２分０６秒 ラスト・オブ・ザ・ドラゴン→片エビ固め）ドリラ・モロニー（４勝５敗＝８点）●

▼第７試合 同３０分１本勝負

○ザック・セイバーＪｒ．（７勝２敗＝１４点）（１７分３６秒 変型クラーキーキャット）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（４勝５敗＝８点）●

▼第８試合 同３０分１本勝負

○海野翔太（６勝３敗＝１２点）（１２分０５秒 Ｓｅｃｏｎｄ Ｃｈａｐｔｅｒ→片エビ固め）グレート―Ｏ―カーン（４勝５敗＝８点）●

▼第９試合 同３０分１本勝負

○ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（６勝３敗＝１２点）（２０分５０秒 レフェリーストップ）成田蓮（５勝４敗＝１０点）●