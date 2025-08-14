元「モーニング娘。」でタレントの矢口真里が徳島県の阿波踊りに参加したことを報告した。

１４日までにインスタグラムで「昨日、徳島県の阿波踊りに初めて参加させていただきました！！着いた時土砂降りだったのですが、踊り始める頃に雨がやむという晴れ女パワー発動いたしました ありがたかったー」と参加を報告。「阿波踊りはかなり初心者で上手に出来たか不安でしたが、周りの方にサポートしてもらい、お客さんが沢山（たくさん）笑顔で手を振ってくれて、とてもとても嬉（うれ）しかったし楽しかったです 皆さんから元気をいただきました！！今回お客さんが撮ってくれた写真が凄（すご）く素敵だったので、何枚か載せさせていただきました ありがとうございました！！」と参加した感想をつづり、阿波踊りの写真をアップ。「とても良い夏の思い出になりました」とコメントした。

この投稿にファンからは「真里さん楽しそう 踊るタイミングで晴れてよかったですね。」「味わい深い姿をありがとうございます」「阿波踊りも新鮮」「相変わらず美しい…」などのコメントが寄せられている。