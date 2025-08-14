◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人３―４中日（１３日・東京ドーム）

門脇のミスが痛かったよな。３点リードの５回１死一塁で出てしまったタイムリーエラー。ゲッツーとまで言わなくても二塁で一つアウトを取っておけばいいのに、軽率すぎるプレーだった。

ただ、田中将もそのワンプレーで急にバタバタしてしまっちゃ、いかん。走者を出すと必要以上に力んでしまう。真っすぐがひっかかってワンバウンドするなんて考えられないよ。１９８勝もして、メジャーでも活躍したピッチャーなんだぜ。もっと打者を見下ろして投げりゃいいんだよ。スピードも１４８キロも出ているし、打者を抑えようという闘志も見える。球自体は全然、悪くないんだよ。往年の力はないにしても、制球力はあるし、余裕をもってマウンドに立てば、打たせて取れるんだけどな。

俺も２００勝が近づいてから何度か足踏みをした。だが、俺と比べるとマー君には、まだ球威も気力も残っている。早く２００勝を達成させてあげたい気持ちは、みんな一緒だろうけど、阿部監督が優勝をあきらめていない中で、森田が出てきて井上も戻ってくる。マー君は今後、どれだけ投げさせてもらえるんだろうかね。（スポーツ報知評論家・堀内 恒夫）