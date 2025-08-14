◆パ・リーグ 日本ハム３―２ロッテ（１３日・エスコン）

日本ハムは１３日、ロッテ戦（エスコン）に３―２と９回サヨナラ勝ち。連敗を４で止めた。今季２度目の１軍昇格となった有薗直輝内野手（２２）は、「７番・一塁」でスタメン出場。２回１死二塁で迎えた第２打席、先制の中越え適時二塁打を放ち、プロ２３打席目で初安打初打点をマークした。２軍ではいずれもリーグトップの打率３割１分４厘、１６本塁打など圧倒的成績を残す和製大砲が、１軍の舞台でようやく本領を発揮した。

ストライクゾーンに来た変化球を、有薗は迷わず振り抜いた。快音を残した打球は、軽々とセンターの頭上を越える。２回１死二塁、ロッテ先発・種市の初球、１３３キロのスライダーを捉えた。先制の中越え適時二塁打は、プロ４年目通算２３打席目での初安打初打点。「ファームから積極的に打ちにいくことを意識してきて、１軍の舞台でも続けることができました。打った感触は全く覚えていませんが、まずは１本出てホッとしています」と笑った。

ファームでは圧倒的な数字を残してきた。７５試合に出場し、打率３割１分４厘、１６本塁打、出塁率３割９分３厘、長打率５割６分２厘はいずれもリーグトップ。打点５１も同２位だ。新庄監督は「絶好調じゃないですか。タイミングの取り方がいいですね、今は。調子がいいときに見たい」と昇格を決断。「バッティング調子いいね」とダイレクトメッセージを受けた有薗が、期待に応えた。

“産みの苦しみ”を存分に味わった。プロ１、２年目で計１２打席チャンスをもらい、無安打８三振。今年５月にはファームでの好調を買われて昇格したが、いきなり４打数４三振。３試合スタメンで起用されたが計９打数無安打５三振、１四球と結果を残せず、再びファーム行きを命じられた。「絶対、後半戦もう１回上がってくるという気持ちだった。落ちてから調子を崩しちゃったんですけど、タイミングの取り方とかポイントをしっかり修正してこれた。いい感じです」。自信にあふれる言葉通りに、一振りで仕留めた。

チームもサヨナラ勝ちで連敗を４でストップ。初のお立ち台に上がると「優勝に貢献できるように必死にやっていきたい」と声を張った。ドラフト１位の達をはじめ、柳川、福島と高校生投手が大豊作だった２１年ドラフト組。野手最上位の２位で指名された“ロマン砲”が、優勝争いの中で存在感を示していく。

（山口 泰史）

〇…福島は先発する１４日のロッテ戦（エスコン）へ向け、１３日は最終調整した。先月１３日のオリックス戦（エスコン）で今季初登板し、５回４安打無失点で初勝利。約１か月ぶりの１軍登板となるが、真っすぐの平均球速が１５０キロに到達するなど、調子は上昇中だ。チームのトレンドは完投だが、「完投とか言ってる立場じゃないんで、初回からガンガンいければ」と最初から全開で、チームに勝利を呼び込むことを誓った。