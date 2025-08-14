逃げ込んだ実家で母から告げられた厳しい言葉。文句ばかりの自分に気づくことはできる？｜夫の手取りは18万円【ママリ】

この物語は、共に20歳で結婚し子どもを授かった2人の主婦が夫の手取りが18万円という厳しい現実の中で、それぞれの価値観で夫婦関係や生活がどのように変化していくのかを描いたお話です。主人公メイカは、生活の苦しさに不満を募らせ、夫との関係もギクシャクしていきます。 一方、同じく夫の収入が18万円のすみれは、厳しい状況の中でも夫を支え、感謝の気持ちを大切にしていました。その違いが、夫婦の未来に大きな影響を与えていきます。メイカが親族の前で夫の低収入を暴露したことで夫婦喧嘩が勃発。ついには離婚という言葉まで飛び出します。もっち・女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakeii)さんの作品『夫の手取りは18万円』第25話をごらんください。

夫の収入をめぐり、ついに「離婚」を切り出されてしまったメイカ。怒りがおさまらないまま荷造りをし、自分の母の元へと逃げ込みます。

自分の母とまめに連絡をとったり、会ったりしていなかったのでしょう。メイカの突然の訪問に、母は驚きます。

母はするどいですね。普段よりつかない娘が突然やってきたのは、悪い知らせだと感じたようです。そして、メイカのグチは止まりません。

文句ばかりの娘に、さすがの母もイヤな気持ちになってしまったようです。そして10年前、結婚を反対された過去があったようです。

実母の住むアパートを訪ねたメイカは、母に離婚の相談をしました。



夫の不満や生活の苦しさを一気にぶちまけると、母親は耳を塞ぎ「文句ばかり」と一蹴されてしまいました。

不満と感謝、あなたはどっち？

この物語の主人公メイカと友人のすみれは、どちらも若くして結婚・出産し、似た経済状況から結婚生活をスタートさせました。しかし、夫に感謝の気持ちを伝えるすみれと、夫に不満ばかりを抱えているメイカ、2人の考え方の違いによって、その後の生活では明暗が分かれていきます。



メイカは苦しい生活の中で、SNSで見るキラキラした友人たちと自分を比べて不満が募り、収入の低い夫を責めるようになってしまいます。 一方のすみれは、同様に厳しい生活の中でも、働いてくれる夫に感謝し、2人で乗り越えようと前向きに支え続けました。



家庭の経済状況をすぐに変えることはできませんが、お互いを思いやり支え合うことで、未来は確実に変わっていきます。



結婚生活で本当に大切なのは収入の多さではなく、どれだけお互いを思いやって生きていけるか。 『夫の収入は18万円』は、そんな夫婦の本質的な幸せについて考えさせてくれる作品です。

