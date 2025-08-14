▼ウォーターリヒト（石橋師）坂路でしまいを伸ばす感じ。（今春の厩舎解散まで管理した）河内さん（元調教師）の教育が良かったので本当に扱いやすい馬。前走はペースが遅かったけど、しまいは来ている。秋に向けて、いい走りを見せてほしい。

▼エコロヴァルツ（牧浦師）先週、追い切って1段階、上がったと思います。今朝もしっかり動いた。初コースは気にならない。

▼コレペティトール（中竹師）障害練習も取り入れ、いい雰囲気。去勢後は筋肉の柔らかさなど、いい感じに見える。前走は決してフロックのような内容ではなかった。

▼ジューンオレンジ（長谷川師）時計は思った通りでいいですよ。この状態でどこまで通用するか。スタートを決めた前提で（作戦を）組み立てる。

▼セブンマジシャン（高野師）満足できる動き。夏場でも元気いっぱいで状態はいい。前走は結果的に距離が長かった。

▼トランキリテ（松永幹師）中2週でも太りやすい体質なので、ある程度やった。前走の関屋記念（11番人気4着）は上がり2番目の速さ。いつも人気以上に走る。

▼ブルーミンデザイン（団野）指示通りの時計。動きが良かったので手応えも深まりました。成長途上の馬だから楽しみです。

▼メイショウシンタケ（千田師）ごねやすい性格だが、素直に馬場入りし真面目に走っていた。暑い時季は得意。