「全国高校野球選手権・２回戦、京都国際６−３健大高崎」（１３日、甲子園球場）

２回戦３試合が行われ、昨夏王者の京都国際が昨春王者の健大高崎を６−３で下し、史上初の初戦での前年度春夏優勝校対決を制した。

柔らかな陽光に、穏やかな風に、春の歓喜が眠る黒土に、気持ちが引き込まれていた。現実にハッとする。「もう九回か」。ベンチから信頼する仲間を見つめると、ともに過ごした日々がよみがえった。「みんなでツラい思いも楽しい思いもしてきた」。健大高崎（群馬）・佐藤龍月投手（３年）の、短くも長い夏が終わった。

「力が湧き上がってくる」。そう表現するマウンドに帰ってきた。昨春選抜でＶ腕となるも、昨夏群馬大会で頂点を導いた左肘が悲鳴を上げ、トミー・ジョン手術を決断。一時は絶望が襲った。

それでも、懸命なリハビリで驚異的回復。１年半を要するとされる実戦復帰を１年以内に果たし、夢舞台に戻った。

「奇跡レベル。手術を決断した時に、想像もできなかったようなことが現実になった」

四回２死一、三塁のピンチで登板し火消しも、続投して２回１／３を２失点。「役割が果たせなかった」と涙した。だが、ここで終わりではない。

再建した靱帯（じんたい）は２年ほどで肘になじむと言われる。「まだまだ伸び代はある。支えてくれた人に、これからの人生で恩返しできたら」。目標は高卒でのプロ入り。異例の復活劇は、序章にすぎない。

◆佐藤 龍月（さとう・りゅうが）２００７年７月１３日生まれ、１８歳。神奈川県川崎市出身。１７３センチ、７７キロ。左投げ左打ち。大戸小１年時から今井西町少年野球部で野球を始め、６年時にはジャイアンツジュニアに選出。西中原中では東京城南ボーイズでプレー。健大高崎では１年春からベンチ入りし２年春のセンバツで優勝投手に。５０メートル走５秒９、遠投１２０メートル。