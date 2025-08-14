◇セ・リーグ 阪神2―0広島（2025年8月13日 マツダ）

棚ぼたで奪った2得点が阪神の勝利に直結した。0―0の3回。先頭の高橋が三ゴロ失策で塁に出ると、続く近本の一塁へのゴロをモンテロが後逸し二、三塁と好機を拡大した。次打者・中野が大瀬良の高めカットボールを右犠飛とし、先制した。

「先制点を取れれば（高橋）遥人さんもリズム良く投げられるかなと思った。最低限の仕事はできた。もらったチャンスをものにできれば、相手もリズムが悪くなるので」

なおも1死三塁では森下の打席で大瀬良が暴投し、さらに1点を追加。好投を続けていた高橋をアシストする2点をもぎ取って、主導権を握った。

チームはこの日わずか2安打。首位を快走する猛虎らしい隙のない攻撃で、また1つ白星を積み重ねた。

○…阪神は今季最少タイの2安打で勝利。2安打以下で勝つのは4月6日巨人戦（1―0）以来で、シーズン2度は1974年に5月12日ヤクルト戦（1―0）、同22日巨人戦（4―2）、7月30日広島戦（1―0）と3度マークして以来、球団51年ぶり。