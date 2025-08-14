「全国高校野球選手権・２回戦、京都国際６−３健大高崎」（１３日、甲子園球場）

２回戦３試合が行われ、昨夏王者の京都国際が昨春王者の健大高崎を６−３で下し、史上初の初戦での前年度春夏優勝校対決を制した。エース左腕の西村一毅投手（３年）が９回４安打３失点で完投。健大高崎の石垣元気投手（３年）は敗れたものの、球場表示で歴代最速タイの１５５キロを記録し、進路についてプロ入りを目指すことを明かした。

銀傘に短い夏の終焉（しゅうえん）を告げるサイレンが響いた。涙はない。「２年半やりきった。悔いはないです」。穏やかな表情で、の石垣元は現実を受け止めた。２万９０００人に与えた衝撃が色あせることはない。

全国屈指の投手陣が痛打され、出番は３−６の七回。「誰でも点を取られることはある。いつでもいけるよう準備していました」。先頭の３球目に今大会初の１５０キロ超となる１５３キロでファウルを奪うと、どよめきが起こった。１死から次打者の５球目で、球場表示での大会最速タイとなる１５５キロを記録。甘くなったカーブを右前に運ばれたが、最後は初球１５２キロで投ゴロ併殺に仕留めた。八回もゼロに封じ反撃を待つ。だが、ネクストで試合終了の瞬間を迎えた。

右腕は「去年の夏がターニングポイント」と言う。１年時から切磋琢磨（せっさたくま）してきた佐藤がトミー・ジョン手術を受け離脱。背番号１を託され、メンタル面や練習態度が変わった。

佐藤も盟友の変化を感じとった。「以前は自分のプレーに集中していたけど、全体を見渡して声かけをするようになった」。昨冬に「取り返す」と話していた背番号１を今夏も譲ったことに、一切の不満はなかった。

「貫いてきた直球で押す投球は、間違ってなかったと思えた」と石垣元。進路は「プロ一本」と明言した。甲子園の土は持ち帰らない。「プロの舞台で来ることがあると思うので」。佐藤と肩を並べ、聖地にしばしの別れを告げた。（間宮 涼）

◆石垣 元気（いしがき・げんき）２００７年８月１６日生まれ、１７歳。北海道登別市出身。１８０センチ、７８キロ。右投げ両打ちの投手。市立西小１年時に「柏木ジュニアーズ」で野球を始め、西陵中では「洞爺湖シニア」に所属。健大高崎では１年春からベンチ入り。５０メートル走６秒２、遠投１１０メートル。