ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒ¡¡ÌµÁÐ¤Ö¤ê¤ò»Ù¤¨¤ëÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¼´µå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¡23Ç¯¤ï¤º¤«3.8¡ó¤«¤é24¡ó¤Ë·ãÁý
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À2¡½0¹Åç¡Ê2025Ç¯8·î13Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡¡º£µ¨¤Ç5Ç¯ÌÜ¤Îºå¿À¡¦ÀÐ°æ¡£¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¤¿3Ç¯ÌÜ¤Î23Ç¯°Ê¹ß¡¢µå¼ï¹½À®¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤ÏÁ´ÅêµåÃæ¡¢¤ï¤º¤«3.8¡ó¤Î³ä¹ç¤À¤Ã¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬¡¢24Ç¯¤«¤é¤Ï24¡ó¤Ë·ãÁý¡£º£µ¨¤â19.4¡ó¤ÈºÇÂ¿¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ê56.1¡ó¡Ë¤Ë¼¡¤°¡£¤½¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬Áý²Ã¤·¤¿È¾ÌÌ¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï23Ç¯16.6¡ó¡¢24Ç¯11.9¡ó¤È¸º¾¯¤·¡¢º£µ¨¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï5¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢2¥¹¥È¥é¥¤¥¯»þ¤ËÅê¤¸¤ëµå¼ï¤Ç¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ê63.1¡ó¡Ë¤Ë¼¡¤°15.1¡ó¤Ç¡¢Ã¥»°¿¶¤Î·ë²Ìµå¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î20µå¤Ë¼¡¤°11µå¤¬¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·è¤áµå¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬Êª¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼´µå¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤È¤Î3µå¼ï¤ÇÁê¼êÂÇ¼Ô¤òÄÉ¤¤¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò·è¤áµå¤Þ¤Ç¡È²¹Â¸¡É¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÌµÁÐ¤Ö¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë°ìÍ×°ø¤È¸À¤¨¤ë¡£