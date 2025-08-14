ºå¿À¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏº¤¬¸ì¤ëÀÐ°æÂçÃÒ¤ÎÀ¨¤µ¡¡º£µ¨¥Ù¥¹¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï7¡¦9¹ÅçÀï¤Ç¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇK»Â¤ê
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À2¡½0¹Åç¡Ê2025Ç¯8·î13Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦ÀÐ°æ¤ÎÀ¨¤ß¤òÃ¯¤è¤ê¤â¶á¤¯¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Êá¼ê¤ÎºäËÜ¤À¡£39»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¥×¥íÌîµåµÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À±¦ÏÓ¤Îº£µ¨¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢7·î9Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Î8²ó2»à»°ÎÝ¤Ç¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡3¡½1¤ÇÅÐÈÄ¤·ÀèÆ¬¡¦ÂçÀ¹¤Ë±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤é¤ì¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2»à¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£½õ¤Ã¿Í¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ëÁ°¡¢½÷Ë¼Ìò¤ÏÀÐ°æ¤È¡Ö³°³ÑÃæ¿´¤Ë¾¡Éé¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡£¼ÂºÝ¡¢6µåÌÜ¤Þ¤Ç¤ÏÄ¾µå5µå¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼1µå¤ò¤¹¤Ù¤Æ³°³Ñ¤ËÅê¤²¹þ¤ó¤Ç2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¤·¤¿¡£7µåÌÜ¤ËÁªÂò¤·¤¿¤Î¤ÏÆâ³Ñ¤Ø¤ÎÄ¾µå¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Þ¤ÇÂçÃÒ¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤âËÍ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤«¤é1µå¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¡×¡£ºÝ¤É¤¤¥³¡¼¥¹¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³¤¯8µåÌÜ¤Î³°³Ñ¤Ø¤ÎÄ¾µå¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£Æâ³Ñ¤¬¸ú¤¤¤¿¤Î¤«¡Ö¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤¬ÂÇ¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ê¤éÍî¤È¤»¤ë¡×¤ÈËþ¤ò»ý¤·¤Æ¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡·èÃå¤Î9µåÌÜ¤Ï³°³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤«¤éµÞ¹ß²¼¤·¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¥Ù¥ó¥Á¤Ø²¼¤¬¤Ã¤¿¡£ºäËÜ¤Ï¤³¤Î°ìµå¤Ë¤¦¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖÂçÃÒ¤Ï¡¢¤¢¤½¤³¤Ç°ìÈÖÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Î¾ìÌÌ¡¢¸«Æ¨¤µ¤ì¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÅê¤²¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î°ìµå¤ÏÂçÃÒ¤Îµ»½Ñ¤ÈÎÏÎÌ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ë¤¤¤¯µå¼ï¤Ê¤Î¤ÇÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï»Íµå¤â³Ð¸ç¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¼õ¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¢¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¸«Æ¨¤»¤ëÂÇ¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥×¥í¤â¶Ã¤«¤»¤ë¡ÈÀ¨¤¤°ìµå¡É¤¬¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Î²÷µÏ¿¤òÀ¸¤ó¤À¡£¡Ê±óÆ£¡¡Îé¡Ë