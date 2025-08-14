俳優の織田裕二（５７）が、スペシャルアンバサダーを務める陸上の世界選手権（９月１３日〜２１日、東京・国立競技場）の開幕までちょうど１カ月となった１３日、都内で取材に応じた。

刻一刻と近づく大舞台に興奮しているのは選手だけではない。織田は「何百日前から『世界陸上が東京であるよ』とやってきて、『まだ早くない？』と感じていた。１カ月となるとドキドキしちゃいますね」と抑えきれない高揚感を語った。

大会が近づき、スペシャルアンバサダーとしての関わり方も「大分見えてきた」という。大会中は想像以上にハードな予定が組まれており、「これは大変。（大会の盛り上げを）お手伝いできればと思っていたんですが、そんな甘いものじゃない。途中で倒れないといいなと、心の整理ができないぐらい動揺している」と、笑いながら率直な心境を明かした。

これまでＴＢＳ系「世界陸上」のメインキャスターを２５年務め、２０２２年のオレゴン大会で卒業。２月には「そろそろビールを飲みながら見たい」と願望も語っていた。今大会は激務が予想されるだけに「（ビールは）スキがあれば。その夢はかなえられるかどうか分からないですね。飲んでてもおおめに見てください」と笑わせた。さらに「もう年ですから。ムチャさせないで」と本音ものぞかせた。

この日は東京スカイツリーを大会メインカラーの江戸紫にライトアップするセレモニーにも参加。東京で行われるのは１９９１年以来３４年ぶりの大舞台へ、「僕らにとっては戦場かもしれないけど、二度と味わえない東京での大会。一つ残らずこの目に焼き付けたい」と開幕を心待ちにした。