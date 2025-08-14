長年勤め上げた末に手にする退職金、そして年金。それらは、多くの人にとって穏やかな老後を送るための大切な原資です。しかし、その計画が予期せぬ「家族」の問題によって、脆くも崩れ去ることがあります。特に、成人した子どもの自立は、現代社会が抱える根深い課題の1つといえるでしょう。真面目に働き、ようやく手にしたはずの穏やかな老後。それがなぜ、実の息子に対する「出ていってくれ」という悲痛な叫びに変わってしまったのか――みていきましょう。

順風満帆だったはずの会社員人生…60歳で手にした「1,800万円」の重み

都内の中堅商社に勤める斉藤隆さん（仮名・65歳）は、今も現役時代と変わらず早起き。6時過ぎには起床し、スーツに袖を通します。これは、40年以上、雨の日も風の日も続けてきた習慣です。同期の多くが第二の人生を謳歌し始めたこの歳になっても、隆さんが満員電車に揺られ続けるのには深い理由がありました。

大学を卒業後、いくつかの企業を渡り歩き、定年を迎えた現在の会社では30年弱働きました。定年時に手にした退職金は1,800万円ほど。40年近く社会人として働いてきた1つの成果と感じたといいます。

「これで肩の荷が下りると思いました。あとは年金を受け取るようになるまで真面目に働き、その後は年金生活。長期の休みなんて取ったこともなかったので、妻と旅行に行ったり、趣味の釣りに没頭したり。そんな穏やかな老後を夢見ていました」

60歳以降は、嘱託社員として同じ職場に再雇用されました。給与は役職手当などがなくなり、現役時代の4割ほどに減りました。それでも、65歳からの年金受給が始まれば、生活に困ることはありません。給与が減ったことで、仕事へのモチベーション維持に苦労する同僚もいました。しかし隆さんは、長年培った知識と経験を後進に伝えることにやりがいを見出し、黙々と働き続けました。

そして65歳。年金の受給が始まりました。月額にして約18万円。退職金と合わせれば、もう働かなくても十分に暮らしていけるはずでした。会社の制度上は70歳まで働くことができます。隆さんは、迷うことなくその選択をしました。いや、せざるを得ませんでした。穏やかな老後の計画は、数年前に音を立てて崩れ去っていたからです。

「老後破綻だけは避けたい、その一心です」

老後は安泰なはず――それにもかかわらず、働くことを選んだ隆さん。その原因は、自宅の2階に住む、38歳になる長男・将太さん（仮名）でした。

「お願いだから、出ていってくれ！」…老後の計画を破壊した「出戻り長男」

将太さんは大学卒業後、IT系の企業に就職し、数年後には結婚して家を出ていました。隆さん夫婦もひと安心していたのですが、その生活は続きませんでした。将太さん、33歳のときに離婚。その後、「仕事のストレスで心身のバランスを崩した」と会社を退職します。憔悴しきった姿で、隆さんたちの待つ実家に戻ってきたのでした。

「最初は、さすがに心配しました。心と体を休める場所が必要だろうと、妻と話し合って、しばらくはそっとしておこうと決めたんです」

しかし「しばらく」のつもりだった期間は、1年、2年と無情に過ぎていきました。将太さんは再就職活動をするでもなく、一日中自室にこもってゲームやインターネットに明け暮れる日々を送ります。食事の時間になるとリビングに降りてきて、無言でテレビを見ながら箸を進め、終わるとまた部屋に戻っていく。そんな毎日が、延々と繰り返されました。

38歳の成人男性が1人増えれば、食費や光熱費、通信費は当然かさみます。さらに将太さんは無職にもかかわらず、毎月10万円の養育費の支払いがありました。当初は将太さんの貯金から払っていましたが、次第に隆さんに無心するように。

「離婚したとはいえ、孫は孫。将太が養育費を払わないと、向こうの生活も不安定になるでしょう。私たちが立て替えるしかなかったんです」

十分だと思われた老後資金だけでは、将来が不安視される――そんな状況に陥ってしまったわけです。そして、ある日の夜、夕食後、リビングのソファで寝転がり、スマートフォンをいじっている将太さんに、隆さんは意を決して話しかけました。

「将太、今後のことをどう考えているんだ。もうすぐ40歳だろう。そろそろ何か行動を起こさないと」

返ってきたのは、億劫そうな声でした。「わかってるよ。でもこんな人間を雇ってくれるところなんて、どうせないんだ」その投げやりな態度に、隆さんの中で張り詰めていた糸が切れました。40年近く、家族のために頭を下げ、身を粉にして働いてきた自負。やっと手にしたはずの穏やかな老後。そのすべてが、目の前の息子によって壊されていく画が頭に浮かびました。

「お願いだから、出ていってくれ！ お前の人生だ、勝手にしろ！ だが、俺たちの老後を食いつぶすのだけはもう我慢ならん！」

絞り出すような絶叫でした。将太さんは驚いたように父の顔を見つめ、やがて黙って自室に引き上げていったといいます。

内閣府の調査によれば、15歳〜64歳の生産年齢人口において推計146万人、50人に1人が引きこもり状態にあるといいます。引きこもり状態になった理由としては、15〜39歳では「退職したこと」21.5％、「人間関係がうまくいかなかったこと」20.8％と続き、40〜69歳では「退職したこと」が44.5％、「新型コロナウイルス感染症が流行したこと」20.6％と続きます。

一度社会のレールから外れてしまい、再び戻ることが困難になってしまった――そんな現実が見えてきます。そして、その生活を支えるのは、隆さんのように年金や貯蓄で暮らす高齢の親世代というケースも珍しくありません。いわゆる「8050問題」。親が亡くなったあとに、引きこもっていた子どもが社会的に孤立し、生活が立ち行かなくなるケースも今後は増えていくと危惧されています。

専門家への相談や、各自治体が設置する「ひきこもり地域支援センター」といった公的機関へのアクセスが解決の糸口となりますが、世間体を気にしたり、「家族の問題だから」と抱え込んでしまったりする家庭が多いのも実情です。

「あの日以来、重い空気が家の中を漂っています。ただ、“そっとしておく”だけでは何の解決にもならない。長く、険しい道になるかもしれませんが、私たちの将来のためにも、長男を自立させないといけません」

